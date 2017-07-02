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Milli rallicinin aracı yandı

Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Troia Rally'ye katılan Burcu Çetinkaya Bucak'ın kullandığı araç alev aldı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:43
Milli rallicinin aracı yandı

Avrupa Ralli Kupası kapsamındaki Balkan Ralli Kupası'nın 4. yarışı Troia Rally'de yarışan milli sporcu Burcu Çetinkaya Bucak'ın kullandığı araç yandı.

Çanakkale'de düzenlenen organizasyonda mücadele eden Burcu Çetinkaya Bucak, sosyal medyada yanan aracın fotoğrafını paylaşarak, "Aracımız bilinmeyen bir sebepten yandı. Ormana, insanlara risk oluşturmayacak bir yerde durabilmeyi, son anda kimsenin canına zarar gelmeden inebilmeyi Rabbim nasip etti." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olay nedeniyle çok üzgün olduğunu belirten milli rallici, "Hem şükrediyorum ve biliyorum ki her şerde bir hayır vardır hem de çok ama çok üzgünüm. Maddi ve manevi yarışabilmek için verdiğim mücadelede iki yarış üst üste ve bu kez böyle tatsız bir şekilde yarış dışı kalmış olduk. Elimde değil çok üzgünüm." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:43
  1. Avrupa
  2. Buca
  3. Çanakkale
  4. Ormana
  5. Çan
  6. Çetinkaya
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