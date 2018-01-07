Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli Piyango paylaşımı başına iş açtı! Korkudan uyuyamyor

Ankara'da şaka amacıyla "Milli Piyango İdaresinde" olduğunu gösteren yer bildirimi yapan genci, yaptığı şakanın ardından kaçırılma korkusu sardı.

07 Ocak 2018 Pazar 10:24
Milli Piyango paylaşımı başına iş açtı! Korkudan uyuyamyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde muhasebeci 21 yaşındaki Burak Dağcı isimli genç, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medyada 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğuna dair yer bildiriminde bulundu.

Şakanın ardından 10 milyon lira ikramiye kazandığı söylentisi yayılan Dağcı, arkadaşlarının 'Art niyetlilerce kaçırılabilirsin' uyarısı nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YER BİLDİRİMİ YAPTI

Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan Burak Dağcı, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunu belirten yer bildiriminde bulundu. Dağcı'nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkadaşları ve yakınları kendisini aradı.

ARKADAŞLARI, "SENİ KAÇIRABİLİRLER" DİYE UYARDI

Ayrıca ilçede Burak Dağcı'ya çıkan büyük ikramiyenin 10 milyon lira olduğu söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, yaptığı paylaşımının şaka amaçlı olduğunu ve kendisine herhangi bir ikramiyenin çıkmadığını yazdı. Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Burak Dağcı'ya, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlarda bulundu.

"KORKMAYA BAŞLADIM"

Daha önce müşterileri gezip fatura topladığını anlatan Burak Dağcı, uyarılar üzerine çok korktuğunu belirtti. Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.

Cehenneme bilet 'Milli Piyango'

Köşeyi dönmek (!) isterken vurulan piyango talihsizleri

Piyango haramdır ‘milli’si de olmaz

Piyango ve şans oyunları toplu kumar mı?

İşte Diyanet'in piyango bileti fetvası

Domuz eti ne ise piyango da odur

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 10:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    1. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    2. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    3. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    4. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    5. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    6. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    7. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    8. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    9. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    10. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    11. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    12. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    13. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    14. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    15. Kumpasa inat yatırıma devam
    16. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    17. KKTC sandık başında
    18. Günün âyet ve hadisi
    19. Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için..
    20. Kahramanmaraş'taki Barajların su..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!