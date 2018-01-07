Milli Piyango paylaşımı başına iş açtı! Korkudan uyuyamyor

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde muhasebeci 21 yaşındaki Burak Dağcı isimli genç, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medyada 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğuna dair yer bildiriminde bulundu.

Şakanın ardından 10 milyon lira ikramiye kazandığı söylentisi yayılan Dağcı, arkadaşlarının 'Art niyetlilerce kaçırılabilirsin' uyarısı nedeniyle tedirginlik yaşadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YER BİLDİRİMİ YAPTI

Kahramankazan'daki bir muhasebe bürosunda çalışan Burak Dağcı, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi sonrası şaka amacıyla sosyal medya hesabı üzerinden 'Ankara Milli Piyango İdaresi'nde olduğunu belirten yer bildiriminde bulundu. Dağcı'nın biletine ikramiye çıktığını sanan arkadaşları ve yakınları kendisini aradı.

ARKADAŞLARI, "SENİ KAÇIRABİLİRLER" DİYE UYARDI

Ayrıca ilçede Burak Dağcı'ya çıkan büyük ikramiyenin 10 milyon lira olduğu söylentisi yayıldı. Bunun üzerine Dağcı, yaptığı paylaşımının şaka amaçlı olduğunu ve kendisine herhangi bir ikramiyenin çıkmadığını yazdı. Paylaşımın şaka olduğunu gören arkadaşları Burak Dağcı'ya, "Bu iş art niyetli insanlar tarafından gerçek sanılabilir, seni kaçırabilirler" diye uyarlarda bulundu.

"KORKMAYA BAŞLADIM"

Daha önce müşterileri gezip fatura topladığını anlatan Burak Dağcı, uyarılar üzerine çok korktuğunu belirtti. Dağcı, "Sadece yer bildiriminde bulunarak kendimi mutlu hissettiğimi belirttim. İşin bu aşamaları geleceğini kestiremedim. Başlarda eğlenceli geliyordu ancak uyarılar artınca korkmaya başladım" dedi.

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