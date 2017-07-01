Milli parklar 1,7 milyon ziyaretçiyi ağırladı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün koruması altında bulunan milli parklar ve tabiat parkları, Ramazan Bayramı'nda 1,7 milyon kişiyi ağırladı.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatı üzerine DKMP Genel Müdürlüğü'nün aldığı tedbirler ile milli park ve tabiat parklarının girişlerinin ücretsiz yapılması bayram boyunca bu alanlardaki ziyaretçi sayısının rekor bir seviyeye ulaşmasını sağladı.

Geçen yıl Ramazan Bayramı'nda 734 bin 246 kişinin ziyaret ettiği bu alanları, bu sene bayramda toplam 1,7 milyon kişi ziyaret etti. Vatandaşların bayramda milli park ve tabiat parklarını tercih etmesiyle ziyaretçi sayısı, geçen yılki sayıyı ikiye katladı.

Bayramda ziyaret edilen korunan alanlar arasında birinci sırada, 129 bin 116 ziyaretçi ile Abant Tabiat Parkı geldi. Bunu 110 bin ziyaretçiyle Uludağ Milli Parkı, 90 bin 636 ziyaretçiyle de Soğuksu Milli Parkı takip etti.

Korunan alan ziyaretçi sayılarının en yoğun olduğu iller sıralamasında ise Bolu 187 bin 616 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. İstanbul 173 bin 274 kişi ile ikinci, Trabzon 126 bin 186 kişi üçüncü, Bursa 116 bin 300 kişi ile dördüncü sırada yer alırken, Ankara ise 115 bin 516 ziyaretçi sayısı ile beşinci oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, korunan alanlardaki yoğunlukta aldıkları tedbirlerin ve girişlerin ücretsiz yapılmasının etkili olduğunu belirtti.

Eroğlu, "Şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşıp huzurlu bir ortamda tabiatla iç içe, aileleriyle bir arada piknik yapmak isteyen vatandaşlarımız, keyifle bayramlarını korunan alanlarımızda geçirme imkanı buldu." dedi.

Bu ziyaretçi yoğunluğunda, korunan alanlara yapılan günü birlik ve konaklama sosyal donatılarının etkisinin olduğunu vurgulayan Bakan Eroğlu, "Bu alanlarda yapılan koruma ve kullanım dengesini gözeten yatırımlar sayesinde 2003 senesinde 5 milyon olan ziyaretçi sayısı geçen yıl 17 milyona çıktı. Halbuki bizim 2019 yılı hedefimiz 15 milyon kişiydi. Bu hedefi dahi aştık." diye konuştu.

Kaynak: AA