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Milli orduyu vurdular... 72 ölü...

Taliban Hareketi, ABD öncülüğündeki NATO güçleri tarafından desteklenen Afgan Milli Ordusuna büyük darbe vurdu.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:15
Milli orduyu vurdular... 72 ölü...

Leşkergah kentindeki 4. Birlikten ve Nad Ali ilçesinden Talibana karşı yürütülecek büyük operasyon için Hilmend Vilayetindeki Mercah ilçesine aktarılan Milli Ordu mensupları, ağır kayıplar vererek geri dönmek çekilmek zorunda kaldı.

11 gün önce Mercah ilçesine gelen Milli Ordu 5’i komutan düzeyindeki 72 askerini kaybettikten sonra ana birliklerine geri döndü.

ABD destekli Milli Ordu taarruzuna el yapımı patlayıcılar, keskin nişancı atışları ve piyade saldırılarıyla karşılık veren Taliban’ın 11 APC, 1 kamyon ve tankeri imha ettiği bildirildi.

33 Milli Ordu personelinin yaralandığı çatışmalarda 13 Taliban Hareketi üyesi de yaralanırken 16 Taliban üyesi ile 7 yerel vatandaş hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:15
  1. ABD
  2. Milli Ordu
  3. Leşkergah
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