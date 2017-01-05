Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Konya’da

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) KTO Karatay Üniversitesi Gençlik Topluluğu ile KTO Karatay Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "Zirveye Yolculuk" söyleşisine katılan Sofuoğlu, Türkiye’de Formula 1 sporcusunun olmadığını ifade etti.

Kendisinin imkansızlıklarla bir yerlere geldiğini belirten Sofuoğlu, "Eğer ailemin imkanı olsaydı ben bir yere gelemezdim. Benim çocuğum da bu işi yapar mı bilmiyorum. Eğer çocuğum çok istekli olursa, ben onu otomobil yarışçısı yapmak istiyorum. Türkiye’de otomobil yarışlarında çıkan başarılı bir sporcu yok. Otomobil sporcusu olmasını isterim çünkü otomobil sektörü de Türkiye’de çok büyük. Ailemden çıkmasını çok isterim." diye konuştu.

En değerli şampiyonluğu

Bir öğrencinin "Şampiyonluklarınız içerisinde en değerlisi hangisi?" sorusuna Sofuoğlu, şu cevabı verdi:

"Benim için en değerlisi 2015 yılında aldığım 4’üncü şampiyonluğum. O sezonun içeresinde oğlum Hamza 3,5 ay boyunca yoğun bakımda kalmıştı. 3,5 ay boyunca hastaneden yarışlara gidip geldim. Vefat ettikten birkaç gün sonra da yine yarışmaya gittim. Yarışta düştüm ve puan kaybettim ama vazgeçmeyip, yine sezon içinde mücadelemi verdim. Sezonun sonunda 4’üncü dünya şampiyonluğuma ulaştım. O yüzden diğer şampiyonluklarıma kıyasla beni en çok mutlu eden ve anlamı olan şampiyonluk geçen yıl kazandığımdı."

"Örnekleri futbol üzerinden veriyorum"

Sofuoğlu, Türkiye’de spor denildiğinde akla futbolun geldiğini dile getirdi.

"Burada motor yarışlarından bahsetsem belki de yüzde 5’lik kısım benim dediğimden anlar." diyen Sofuoğlu, "O yüzden katıldığımdan programlarda teknik konulara girmiyorum. Örnekleri deverirken de futbol üzerinden veriyorum çünkü insanların başka türlü motor sporlarından anlama şansı yok. Bugün sosyal medya olmasa bizim yaptığımız işlerden, spor dalından ve dünya şampiyonluklarından neredeyse kimsenin haberi olmayacaktı." ifadelerini kullandı. Programa, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, KADEM Konya Temsilcisi Kübra Solak ve çok sayıda öğrenci katıldı.