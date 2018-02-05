Milli motor müjdesi

Sakarya’da Türkiye’nin 150 yıllık rüyasını gerçekleştirecek çalışma yürüttükleri bilgisini veren Ethem Sancak, otomotiv sanayisinin temel yapı taşının motor ve şanzıman olduğunu ve bu alanda dünyada 3-4 tane tekelin bulunduğunu vurguladı.

“SAKARYA BUNA KENDİNİ HAZIRLAMALI”

Bu firmaların istemediğinde uçakların uçmadığını, tankların yürümediğini ve obüs toplarının patlamadığını dile getiren Sancak, “Çünkü motor aksamı en belirleyici şey. Savunma Sanayi Müsteşarlığı’mız geçen yıl 400 ila bin 500 beygir arasındaki motorun yüzde yüz yerli yapılması için bir ihale açtı. 60 ay süre ve iyi de para verdi. 5-6 firmadan bu ihaleyi BMC kazandı. Şu anda 70’i yabancı 200’ün üzerinde bilim adamımız bir kuluçka merkezinde bu görevi gerçekleştirmek için çalışıyor. Başlarında da çok yetkin ve kendini kanıtlamış bir bilim adamı var. İlk Türksat uydusunu milli imkanlarla fırlatan Osman Dur hocamız başlarında. Devletimiz 400-1500 beygir arası motor istedi, biz bununla yetinmedik 5 bin beygire kadar olan motoru yapmaya çalışıyoruz. Uçağımızı da gemimizi de kendi milli motorlarımızla yürütelim istedik. Bunun da seri üretim merkezi Sakarya olacak. O açıdan Sakarya buna kendini hazırlamalı” şeklinde konuştu.

10 BİN KİŞİYE YENİ İŞ SAHASI

“Sakaryalı girişimci, milli otomobil markasının kente yapacağı katkıyla bu konuya odaklanmış ama şehre katkı itibarıyla savunma sanayi stratejik üssü milli otomobilden en az 5 kat daha fazla katkı yapacak” diyen Sancak, “Oluşturacağı ciro itibarıyla milli araba markasının belki 20 yılda üretebileceği ciroyu bu üs en geç 5 yılda üretecek. 5 yıllık stratejik planımızda işlerimiz Allah’ın izniyle iyi giderse bu BMC üssünde çalışacak insan sayısı 10 bini geçecek. Muhtemel ciro da 10 milyar dolar civarında olacak. Bunu Sakaryalı girişimcilerin hazırlanması için söylüyorum” diye konuştu.

En çok ihracat yapan 7. il

Türkiye İstişare Toplantısı’nda söz alan bir diğer isim ise MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı’ydı. Asmalı 2017’de önceki yıla göre toplam ihracatını yüzde 106,9 oranında artıran Sakarya’nın, 5,2 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan 7. ili olduğunu, ihracatını en çok artıran iller sıralamasında da beşinciliğe yükseldiğini anımsattı. Otomotiv sektörünün 2017’de bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 20,9 artırarak 23,9 milyar dolar seviyesine yükselttiğini, yan sanayi ürünleri de eklendiğinde bu sayının 28,5 milyar dolara ulaştığı bilgisini veren Asmalı, “Bu güzel bir gelişme fakat daha da güzel olanı aynı yıl otomotiv ithalatının yüzde 2,3 azalması. Bu Türkiye ekonomisinin 2017’de otomotiv sektöründe 6,5 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verdiğini gösteriyor. Yani sektör, dış ticaret açığını sınırlama etkisiyle de ekonomimize hatırı sayılır bir katkı sağlıyor. 12 yıldır üst üste ihracat şampiyonu olmasına alıştığımız otomotiv sektörünün, ihracatta rekorlar yılı olması beklenen 2018’de de kendi rekorunu kırarak ihracatını 30 milyar dolara ulaştırması bekleniyor” dedi.



Hızlı tren vagon üssü Sakarya olacak

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılacağını belirtti. Sancak, Türkiye’nin ipek yolunda ilerleyecek hızlı trenin fabrikalarına sahip olmasının gerekliliğini vurguladı. Çoğunluk hissesi kendilerinde olan dünya markası firmalarla Sakarya’da vagon fabrikası kuracakları müjdesini veren Sancak, “Sakarya’da 4 fabrika birden kuruyoruz. Onun için 10 bin kişi diyorum. Hızlı tren vagonunun üssü de Sakarya olacak. Bu da en az yerli otomotiv kadar önemli çünkü bu İpek Yolu müthiş bir pazar çıkartacak ortaya. Ülkemiz sadece bu alana önümüzdeki 5 yıl içerisinde metro ve hızlı tren işine 35 milyar avro yatırım yapacak. Yaptığımız bu stratejik ortaklık da Asya’daki 40 ülkeye de buradaki fabrikadan ihracat yapılacak. Teknoloji de yüzde yüz Türk teknolojisi olacak. Patenti millileştiriyoruz o şartla ortaklık kurduk” ifadelerini kullandı.

