Milli manevi tiyatronun ustaları MTTB Paneli'nde

Paneli İsmail Yeşilbağ yönetecektir. Üstün İnanç, Hüseyin Goncagül, Ahmet Yenilmez, Bünyamin Yılmaz, Yasin Çetin ve Kerem Yılmaz katılacaktır. Panelden sonra saat 17:00’de aynı salonda Yasin Çetin’in yönettiği Felah isimli tiyatro oyunu ücretsiz olarak oynanacaktır. Bilindiği gibi Tiyatro, Sinemayı besleyen en önemli kaynaktır. Milli-Manevi tiyatroya en büyük destek panelleri ve oyunları seyretmektir. Bazı oyunlarımız belediye ve diğer salonlarda ücretsiz olarak sahnelenmektedir. Paneller ve konferanslar zaten ücretsizdir.

Yerli Milli tiyatronun gelişmesini arzu edenlerin vakti müsait olanlarını Panelimize bekliyoruz. Sadece kendi işiyle ve kendi ilgi alanlarıyla değil, tiyatro sinema başta olmak üzere diğer mücadele alanlarıyla da en azından seyirci olarak ilgilenen ve daha fazla destek vermek isteyen herkesi davet ediyoruz. Kitap okuyan, kültüre sanata önem veren herkesi bekliyoruz. Küçük şeyleri bahane edenler, havanın soğuk olduğuna sığınanlar, sıcak odaları sevenler, haksız eleştirenler ve sadece sızlananlar gelmeyebilir. Oyunlara asgari tiyatro ücretinin altında ücret önerenlerle, ödeyen yöneticiler de gelmeyebilir.

Oyunlarımızla, panellerimize katılarak destek veren ve takip eden tüm misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyoruz.

MTTB – BİRLİK VAKFI