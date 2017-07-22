“Milli-manevi değerlere sahip gençler 15 Temmuz’u önledi”

Öğrenci yurdu temel atma törenine TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Genel Başkanı ve Kayseri AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, 25. Dönem AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı, Kayseri protokolü ve çok sayıda Birlik Vakfı üyesi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milli-manevi değerlere sahip gençlerin yetişmesinin önemine vurgu yaparak, “İlahi bir kanun; doğacağız, büyüyeceğiz ve Hakk’a yürüyeceğiz. Mühim olan geriye eser bırakabilmek. Kayseri’yi hayırseverliği konusunda kıskandık. İnşallah her şehir Kayseri gibi birinci olur ve hayırda yarışır. Böyle eserler ahirette bize sevap kazandıran eserlerdir. İyi bir evlat, insanlığa yararlı eser ve istifade edilen kitap; bunlar kendileri vefat etse dahi kıyamete kadar insana sevap kazandırır. Bu hayır sahiplerini tebrik ediyoruz, sayıları artsın diye de niyaz ediyoruz. Ekonomi geliştikçe ve zenginliklerimiz arttıkça bu eserlerin sayısı da artacaktır. Yurdun kısa zamanda biteceği ifade edildi. İnşallah buradan iyi ve kıymetli gençler yetişir. Fiziki mekanların içinin ruhen de doldurulması lazım. Gençliğin yetişirken milli ve manevi değerlerine değer veren kişiler olarak yetişmesi lazım. Onları bu şekilde yetiştirdiğinizde memleket de kalkınıyor demektir. Allah buralarda manevi ve milli şuur sahibi insanların yetişmesini nasip etsin. Onlar olmasaydı 15 Temmuz önlenmezdi. Böyle insanların varlığı bunu sağladı” diye konuştu.

“Kayseri hayırseverlikte bir numara”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, Kayserinin ticaret ve sanayi yanında hayırseverliği ile de ön plana çıkan bir kent olduğunu ifade etti. Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayserimiz ticaret şehri, yüzyıllardır bu böyle. Ama son yüzyılda kazandığımız önemli bir sıfatımız var, o da hayırseverliğimiz. Bu konuda rakip tanımıyoruz. Örneğin Erciyes Üniversitemizde rektörlük binası dışındaki tüm binalarımızın hepsi hayırseverlerimize ait. Sağda solda gördüğünüz bütün okulların, yurtların, camilerin, Kur’an kurslarının, sağlık ocaklarının üzerinde bir şahıs ismi var. Bu yurdu da Kayserili bir hemşehrimiz yaptıracak. Bugün belediyemiz başladı, Kayserili hemşehrimiz tamamlayacak. Allah utandırmasın, Rabbim mahcup etmesin. Bu şehirdeki bu havayı da sonuna kadar devam ettirsin. Anadolu’nun her bir kenti de hayırseverlikte, güzellikte Kayseri’yi de geçsin.”

Birlik Vakfı Genel Başkanı Mehmet Alacacı, 1985 yılından bu yana hizmet veren Birlik Vakfının şube sayısının 45’e ulaştığını, 32 yıldan bu yana olduğu gibi bundan sonra da hizmet vermeye devam edeceğini söyledi. Kayseri Şubesi tarafından yaptırılan yurdun hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkan Alacacı, “Şu anda 45 ilde şubemiz mevcut. Bu şubelerimiz bu hayırlı hizmetlerine kendi illerinde, kendi bölgelerinde devam ediyor ama Kayseri şubemiz, bu şubeler içinde yıldızı çok olan bir şubemiz. Bugün bu yıldızlardan birinin de temelini atıyoruz. 350 kişilik yurdumuzun temelini atıyoruz” dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel de, 1916 yılında kurulan MTTB’nin devamı olarak 1985 yılında faaliyetlerine başlayan Birlik Vakfının mili-manevi değerlere sahip gençler yetiştirmeye devam edeceğini dile getirdi. Temeli atılan yurdun bu amaca hizmet edeceğini dile getiren Adıgüzel, “Bundan sonra da bu zamana kadar olduğu gibi yeni nesle güzel hizmetler etmek için yurtlarımızı ve öğretim üyelerimizin sayısını çoğaltmayı umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından plaket takdimi gerçekleştirildi. Daha sonra tüm katılımcılar yurt temelinin atılması için butona bastı. Program, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven’in okuduğu dua ve ardından kurban kesilmesi ile sona erdi.