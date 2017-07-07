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Milli kaleciye lösemi teşhisi

İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’ın Nijeryalı kalecisi Carl Ikeme’ye lösemi teşhisi kondu.

07 Temmuz 2017 Cuma 02:57
Milli kaleciye lösemi teşhisi

İngiltere Championship ekiplerinden Wolverhampton Wanderers’ın Nijeryalı kalecisi Carl Ikeme’ye lösemi teşhisi kondu.
        
Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi antrenmanlarda sağlık kontrolüne alınan oyunculardan Ikeme’nin kan testinde lösemi saptandığı ve Nijeryalı kalecinin acilen kemoterapiye alındığı belirtildi.
        
Takımın üst yöneticisi Laurie Dalrymple, 31 yaşındaki Ikeme’nin sağlık durumunun takım arkadaşları ve kulüp üzerinde şok etkisine yol açtığını belirterek, "Hepimiz çok üzgünüz. Carl büyük bir savaşçıdır ve bu savaşı desteğimizle kazanacağından eminiz." diye konuştu.
        
Beş sezondur formasını giydiği Wolverhampton Wanderers’ta 200’ün üzerinde maça çıkan Ikeme, Nijerya Milli Takımı’nda da 10 maçta görev aldı.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 02:57
  1. carl ıkeme
  2. nijeryalı milli kaleci
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