Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Milli İttifak'ta ilk madde belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin, "Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir" dedi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 12:26
'Milli İttifak'ta ilk madde belli oldu!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, uyum yasalarıyla ilgili çalışmalara ilişkin, "Meclis'e ilk gelecek konu, yerel yönetimlere ilişkin yapılacak düzenlemeler. Çünkü yerel yönetimlerle ilgili düzenlemenin, yerel yönetim seçimlerinden bir yıl önce Meclis'ten geçmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanla sınırlı öneri, tasarı ya da teklif, inşallah önümüzdeki hafta veya bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir. Mart sonundan önce de Meclis'ten geçişi sağlanır." dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 12:26
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Almanya'dan terör örgütü PKK'ya büyük şok!
    1. Almanya'dan terör örgütü PKK'ya büyük..
    2. İşgal devleti, Cemil Hoca'yı alıkoydu
    3. Resmen açıkladı! Türkiye'ye 1.5 milyar..
    4. Süper Lig ekibinden Demba Ba bombası
    5. Ve başladı! Milyonlarca emeklinin..
    6. Fatih Terim kararını verdi ! 5 oyuncu...
    7. Kral Selman'dan dikkat çeken talimat
    8. Advocaat'tan Yiğithan Güveli açıklaması
    9. Hızır sahaya iniyor
    10. Kanal İstanbul hazımsızlığı:..
    11. Galatasaray'dan yılın bombası Talisca
    12. 81 İl Emniyet Müdürü Ankara’ya çağrıldı
    13. 'Milli İttifak'ta ilk madde belli oldu!
    14. PKK'ya o ülkeden kötü haber! 10'a..
    15. Her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'ndan..
    16. Canan Kaftancıoğlu’nun yalanı tutmadı!..
    17. İstanbul'da korkunç olay! Güpegündüz..
    18. Hakkari'de bomba yüklü araç paniği
    19. Doğa dostu tasarımlarıyla büyüyor
    20. İsrail hapishanesindeki büyük dram!
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
    İşte yılın ilk seçim anketi
    İşte yılın ilk seçim anketi
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    NATO'dan flaş Türkiye açıklaması
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi
    Papa'yı ağırlayan Hristiyan ülke karıştı! Kiliseler ateşe verildi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Pilot ‘Birden sağ motor hızlandı’ demişti… Şok bir yorum geldi!
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…