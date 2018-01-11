Milli İttifak’a sıcak başlangıç

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı görüşme yaklaşık 35 dakika sürdü. Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisini destekleyeceklerini açıklayan Bahçeli’ye salı günkü grup toplantısında teşekkürlerini bildirmiş, “hayırlı işlerde acele etmek gerektiğinden” hareketle çarşamba günü randevu vermişti. Erdoğan ve Bahçeli’nin, görüşmede kurulacak olan ‘Milli İttifak’ın ana çerçevesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. İki liderin görüşmesinde, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimi için ittifak konusu konuşuldu. Erdoğan ve Bahçeli’nin, görüşmede kurulacak olan ‘Milli İttifak’ın ana çerçevesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Bahçeli, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı. Bahçeli, seçim ittifakı ve siyasetin geleceğine ilişkin de bir talep olması halinde görüşülebileceğini söylemişti. Erdoğan da önceki gün, “Kendilerine bir davet yaptık, cevap bekliyoruz” cevabını vermişti. Dünkü görüşme, bu olumlu havayla gerçekleşti.