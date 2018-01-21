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'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!

Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘Millî Mutabakat’ girişimine BBP’den sıcak mesajlar gelirken, Erdoğan’ın, Saadet lideri Karamollaoğlu ile de görüşeceği belirtildi.

21 Ocak 2018 Pazar 09:01
'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin girişimi ile AK Parti ile başlayan ‘Millî Mutabakat’ çalışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de bir araya geleceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önceki hafta Bahçeli ile yaptığı görüşmeden sonra 2019 seçimlerine yönelik ittifak çalışmalarına hız verildi. AK Parti yönetimi hem uyum yasaları, hem de seçim ittifakları konusunda MHP ile temaslarını sürdürürken, ‘Millî Mutabakat’ adı verilen ittifaka BBP’den sonra Saadet Partisi’nin de dâhil olabileceği belirtildi. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, SP yönetimi ile bu konuda bir süredir ‘gayriresmî’ görüşmeler yapılıyor. Bu temasların belli bir aşamaya gelmesi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşeceği belirtildi. AK Parti kurmayları, Karamollaoğlu’nun Cumhurbaşkanından randevu isteyeceğini ve önümüzdeki hafta içinde bir görüşmenin gerçekleşmesinin beklendiğini dile getirdi.

DESTİCİ’Yİ BAHÇELİ’YE SORMUŞ

Öte yandan; Erdoğan, Bahçeli ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaştı. Erdoğan’ın son MYK toplantısında, görüşmeye ilişkin “BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de ittifak yapmak istediğini söyledim. Sayın Bahçeli’ye ‘Sizin için bir mahsuru var mı?’ diye sordum, ‘Hayır, ne mahsuru olabilir. Bir oy bir oydur’ dedi” bilgisini aktardığı öğrenildi. (Türkiye Gazetesi)

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 09:01
  1. Devlet Bahçeli
  2. milli mutabakat
  3. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Saadet Partisi
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