Milli iradeyi milli Atak'a vurdurdular

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Eski 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin karargaha yedi araçla gittiği ve darbe girişimi sırasında sürekli toplantı halinde olduğu belirlendi. En dikkat çeken görüntü koridordaki kameraların açılarının değiştirilmesi oldu.

15 Temmuz'da darbecilere ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Saat 23.20. Yer Malatya 2'nci ordu komutanlığı.. Komutanlığa yedi araçla birlikte gelen ise tutuklu olan eski 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti..

Darbeci Orgeneral Adem Huduti hızla beraberindekilerle merdivenleri çıkıyor.

Yanındaki sivil emir subayı sürekli telefonla konuşuyor.

Çevresindekilere talimat verdiği anlaşılan darbeci 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti bir süre sonra telefonu kendisi alıyor.

Talimatların ardından darbeci orgeneral toplantı için odaya giriyor. Bu sırada kendisine eşlik eden darbeci askerler toplantı odasının önünde nöbet tutuyor.

Tüm bu yaşananlara bir binbaşı karşı geliyor. Tam elini silahına götürdüğü sırada darbeci bir asker tarafından engelleniyor.

Binbaşı ve darbecilere karşı gelen bir yarbay koridordaki sandalyelere oturtularak kelepçeleniyor.

İşte tam bu görüntülerin ardından koridordaki kameranın açısı değiştiriliyor.

Kamera açısının değiştirilmesinden kısa bir süre sonra yani saat 12.28'i gösterdiğinde

Darbeci Orgeneral Huduti toplantıdan çıkıyor.



Darbeci askerlere kelepçeleyin emrini veriyor. Bu sırada ise kapının arkasındaki görüntü dikkat çekiyor. Bazı askerler silahlarını teslim ediyor.

Polis ekipleri 16 Temmuz'da yani darbe girişiminin ertesi günü saat 12.30'da 2. Ordu Komutanlığı'na girdi.



Terörle Mücadele Şube Müdürü, rütbeli darbeci askerleri komutanlıktan aldı.

Darbeci Orgeneral Adem Huduti ise komutanlığa geldikten tam 15 saat sonra makamından çıkarak polise teslim oldu.

15 Temmuz gecesi içeride bunlar yaşanırken 2. Ordu Komutanlığı Karargahına giden Vali Mustafa Toprak ve Emniyet Müdürü Ömer Urhal'a nizamiyedeki askerler silah çekmişti.

Bu görüntülerin ardından çıkan ve 20 saat süren operasyonda darbeci bir binbaşı öldürülmüş, 7 asker ise yaralı olarak yakalandı.

İçerideki tüm askerlerinde teslim olması ile 2.Ordu'daki darbeci askerlerin direnişi kontrol altına alınmıştı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Malatya'daki olaylara ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.



Eski 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede 76 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" gibi suçlardan yargılanacak.