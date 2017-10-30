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Milli İHA'lar teröristlerin kabusu oldu

Yerli İHA'lar envantere girdiği günden bu yana, terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline geldi.

30 Ekim 2017 Pazartesi 15:17
Milli İHA'lar teröristlerin kabusu oldu

İçlerinde pilot ya da operatör bulunmayan, farklı otonomi seviyeleriyle uzaktan komuta edilebilen İHA'lar, jandarmaya ve diğer güvenlik güçlerine havadan başarılı keşif desteği sağlıyor.

İHA'lar, her ne kadar insansız hava aracı olarak adlandırılsalar da bunların karar mekanizmaları ve yönetim süreçleri insan odaklı komuta merkezlerinde işletiliyor.

Silahlı İHA'larla çok yüksek irtifalardan tamamen yerli ve güdümlü mühimmatla hedefler büyük başarıyla vurulabiliyor.

Ülke güvenliğine ciddi katkılar sağlayan İHA'ların, yüksek irtifada uçabilmeleri, düşman unsurlar tarafından kolay fark edilememeleri gibi avantajları bulunuyor.

Milli İHA'lar, diğer ülkelerdeki örnekleriyle karşılaştırıldığında performans ve etkinlik açısından en ön safta yer alıyor.

"Teröristlerin hareket kabiliyetleri sınırlandırılmıştır"

Jandarma Genel Komutanlığındaki yetkililer, İHA'larla başlatılan ve devam edilen operasyonlarda hemen hemen hiç şehit ve yaralı verilmediğini, İHA'ların teröristle mücadele bölgesinde kullanılmasıyla terör örgütleri üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturulduğunu belirtti.

Jandarmanın, İHA'larla teröristlerin alandaki hareket kabiliyetlerini sınırlandırarak kolayca anlık tespitler yapabildiğini kaydeden yetkililer, etkili gözetleme niteliklerine sahip bu araçların silahlandırıldıklarında etkili nokta atışlar yapabildiklerine dikkati çekti.

Yetkililer, "İHA'ların kullanımına başlanmasıyla etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı artmış, terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri kısıtlanmıştır, terör örgütü mensuplarının morali bozulmuş, eylem kabiliyeti ve gücü kırılmıştır." ifadelerini kullandı.

AA

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 15:17
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