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Milli gururumuz 20 bin saati tamamladı

Baykar tarafından ‘yüzde yüz milli ve özgün tasarım’ olarak imal edilen Bayraktar TB2 insansız hava aracı 20 bin uçuş saatini tamamladı.

25 Temmuz 2017 Salı 21:43
Milli gururumuz 20 bin saati tamamladı

Güneydoğu ve sınır hattında aktif olarak görev yapan Bayraktar İHA, gökyüzünde tuttuğu nöbette 20 bin saate ulaştı. Savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen 30 adet Bayraktar İHA'sı hali hazırda Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılıyor.

Terörle mücadele kapsamında 7/24 esaslı keşif uçuşu görevlerini yerine getirmesinin yanında Kuzey Irak ve Suriye’de düzenlenen operasyonlarda da etkin rol oynayan Bayraktar, Roketsan ürünü 22,5 kilogram ağırlığındaki yarı aktif lazer arayıcı başlıklı MAM-L mühimmatı ile 8 km menzildeki hedefleri de vurabiliyor. Öte yandan Bayraktar, hedef işaretlemesi gerçekleştirerek F-16 veya F-4E 2020 uçaklarının hassas atış yapmasını sağlıyor.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 21:43
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