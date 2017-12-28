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Milli gurur, Türk Ordusu'nun vazgeçilmezi oldu! İşte özellikleri...

Yurt dışında girdiği birçok testi başarıyla tamamlayan milli keskin nişancı tüfeği, jandarmanın operasyonel birliklerinde de kullanılıyor.

28 Aralık 2017 Perşembe 12:24
Milli gurur, Türk Ordusu'nun vazgeçilmezi oldu! İşte özellikleri...

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ve güvenlik güçlerinin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını azami yerli katkı ile düşük maliyetli ve kaliteli ürünlerle karşılayan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) artan kapasite ölçüsünde ihracat yaparken, inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinde de bulunmaya devam ediyor. Dünya pazarında da tanınan ve aranan İktisadi Devlet Teşekkülü olan kurum savunma sanayisine önemli katkıda bulunuyor. Bu amaçla MKE tarafından üretilen Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği Bora, 2014 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor.

Yurt dışında girdiği birçok testi başarıyla tamamlayan milli keskin nişancı tüfeği, jandarmanın operasyonel birliklerinde kullanılıyor. Keskin nişancılar milli keskin nişancı tüfeği Bora-12 ile hedefi 12'den vururken, tüfeğe yurt dışından da yoğun ilgi gösteriliyor.

Jandarma Genel Komutanlığı ile ortak yürütülen "7.62 mm Keskin Nişancı Tüfeği Projesi Sözleşmesi" 2005'te MKE ile Jandarma Genel Komutanlığı'nca imzalandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerinde kullanılan, mevcut keskin nişancı tüfeklerine alternatif olarak üretilen milli keskin nişancı tüfeğiyle iç ve dış tehditlere karşı mukavemet gösterilmesi, bunların imhası için orta mesafede olmak üzere vuruş ve yüksek kullanım etkinliğine sahip keskin nişancı tüfeğinin tasarlanması hedeflenmişti.

Üretiminin tamamlanmasının ardından jandarmanın operasyonel birliklerine dağıtılan milli keskin nişancı tüfeği birçok ülkeye de ihraç edildi.

Üstün özellikleriyle dikkat çeken milli Bora’nın 7.62 milimetre kalibreli ve etkili menzili 800 metre. Aksesuarsız ve şarjörsüz 6,5 kilogram ağırlığındaki tüfekte 10 mermi kapasiteli şarjör bulunuyor.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 12:24
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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