Milli Görüş’ün duayenlerinden CHP’ye taş: Adalet kim siz kim!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA - Refah Partisi’nin (RP) eski milletvekillerinden Hasan Hüseyin Ceylan ve Şevki Yılmaz, “çakma Gandhi” Kılıçdaroğlu’na “Bizim yargılandığımız onlarca mahkemeye dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik Bir, yazı yazarak açık açık bizimle ilgili talimat veriyordu. Bırakın sesinizi yükseltmeyi o her seferinde Türkiye’nin temeline dinamit koyan darbecileri neden desteklediniz?” sözleriyle tepki gösterdi.

ZALİMLER, ZALİMLER İÇİN YÜRÜYORLAR

10 yıl önce yaptığı konuşmalardan dolayı 10 yıl sonrasında yargıya yapılan baskılar nedeniyle kendisine davalar açıldığını belirten yazarımız Şevki Yılmaz, şunları dile getirdi: “Çevik Bir başta olmak üzere o dönemin bazı önemli isimleri mahkemelerde bizim mahkûm olmamız için yargıya baskılar yapılıyordu. Bugün CHP’nin ve Kılıçdaroğlu’nun derdi gerçekten de ‘adalet’ ise o zamanlar neden sessiz kalmıştır? Biz, TBMM’den 7 milletvekili olarak sorgusuz sualsiz uzaklaştırıldık ama bugün sözde ‘adalet’ için yürüyenler o zaman bu durumu alkışladılar, desteklediler. Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler mazlumlar için değil zalimler için yürüyorlar. CHP ve onun yolundan gidenler bugüne kadar sürekli mazlumları hor görmüş, mazlumları dışlamış, mazlumları mağdur etmiştir. CHP, Adnan Menderes asılırken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, siyaseten yasaklanırken alkış tutarak bayram etmiştir.”

TBMM’de siyaset yapmak yerine kendini yollara vuran Kılıçdaroğlu’na, “Siz ne anlarsınız adaletten. Sizin gerçek amacınız ‘adalet’ falan değil, sizin derdiniz terör örgütlerine arka çıkmak” diye seslenen Hasan Hüseyin Ceylan ise, şöyle konuştu: “Ankara 2. DGM Savcısı Nuh Mete Yaksel’in, Savcı Talak Şalk’ın, Yargıtay Onursal Üyesi Turgut Okyay’ın hakkımda yürüttüğü soruşturma dosyasına bizzat müdahale ettiler. Yargılandığım 56 ayrı davanın 26’sına bizzat Çevik Bir imzalı, kırmızı mühürlü, sarı zarflı ve üzeri bilerek kırmızı kalemle yazılmış bildirimler gönderilmişti. Bu bildirimlerde, ‘Bu mahkemeyi ve Hasan Hüseyin Ceylan’ın diğer mahkemeleri tarafımızdan dikkatle takip edilmektedir. Gereğini bilgilerinize…’ deniyordu.”

MOĞULTAY’IN SÖZLERİNİ KILIÇDAROĞLU’NA HEDİYE ETTİ

10 Haziran 1997’da Genelkurmay Orbay Salonu’nda yaklaşık 400 yargı mensubuna talimat verilmesini hatırlatan Ceylan, şöyle devam etti: “Genelkurmay’a gidip talimat alan savcı ve hakimleri yürekten alkışlayan CHP, bugün çıkmış sözde ‘adalet’ için yürüyor. Nitekim, rahmetli aziz dostum ve arkadaşım, akit gazetesinin gözbebeği Hasan Karakaya’yı yazıları nedeniyle; askerlerin, Vural Savaş’ın, Nuh Mete Yüksel’in ve Nusret Demiral’ın bizatihi talimatlandırmalarıyla davalar açılıp yargılamışlardır. CHP’li Adalet Bakanı Moğultay’ın CHP İstanbul İl Kongresi sırasında yaptığı ‘Ben, Tuncelilileri, Karslıları, Siirtlileri almayacaktım da MHP’lileri mi, RP’lileri mi alacaktım’ şeklindeki yargı kardolaşma itirafını sözde ‘adalet’ yürüyüşündeki Kılıçdaroğlu’na hediye ediyor ve Çevik Bir, mahkemelere talimat verirken neredeydin? diye sormak istiyorum.”