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Milli Gazete'den kurban bayramı tatiline tepki

Saadet Partisi'nin gazetesi olarak bilinen Milli Gazete, "Bayram tatil olmasın" manşetiyle çıktı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:48
Milli Gazete'den kurban bayramı tatiline tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Kurban Bayramı tatilinin 10 güne kadar uzatıldığını açıkladı.

TURİZMCİ MUTLU

Karar turizmcilerde büyük bir sevinç yaşatırken, vatandaşlar da tatil planlarını yapmaya başladı.

10 GÜNDE EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRA

1 milyon kişinin 10 günlük tatilde yaklaşık 1 milyar liralık bir ekonomik hareketliliği sağlaması beklenirken, tatil kararıyla ilgili Saadet Partisi kanadından farklı bir ses geldi.

"BAYRAM TATİL OLMASIN"

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugün "Bayram tatil olmasın" manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

Kurban'ın ibadet olduğunun belirtildiği haberde, vatandaşların tatil beldelerinde değil baba ocağında olması gerektiği savunuldu.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:48
  1. Kurban Bayramı
  2. saadet partisi
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