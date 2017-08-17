Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milli Gazete'den Kurban Bayramı tatiline itiraz!

Milli Gazete, 'Bayram tatil olmasın' manşetiyle çıktı.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:42
Milli Gazete'den Kurban Bayramı tatiline itiraz!

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Kurban Bayramı tatilinin 10 güne kadar uzatıldığını açıkladı.

TURİZMCİ MUTLU

Karar turizmcilerde büyük bir sevinç yaşatırken, vatandaşlar da tatil planlarını yapmaya başladı.

10 GÜNDE EKONOMİYE 1 MİLYAR LİRA

1 milyon kişinin 10 günlük tatilde yaklaşık 1 milyar liralık bir ekonomik hareketliliği sağlaması beklenirken, tatil kararıyla ilgili Saadet Partisi kanadından farklı bir ses geldi.

"BAYRAM TATİL OLMASIN"

Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, bugün "Bayram tatil olmasın" manşetiyle okuyucularıyla buluştu.

Kurban'ın ibadet olduğunun belirtildiği haberde, vatandaşların tatil beldelerinde değil baba ocağında olması gerektiği savunuldu

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:42
  1. Milli Gazete'den Kurban Bayramı tatili
  2. Kurban Bayramı tatiline itiraz
  • AbdullahAbdullah21 dk önce
    Milli gazete bidata karşı uyarıyor. İster uyun ister uymayın.
  • Ömer 1903Ömer 190335 dk önce
    Tamam işte 10 gün baba ocağına
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
  1. Şanlıurfa'da 3 çocuktan kahreden haber!
  2. Milli Gazete'den Kurban Bayramı..
  3. FETÖ'cü eski yarbay Ankara'ya getirildi
  4. En net açıklama: Mehmet Görmez'i..
  5. Galatasaray'ın yeni transferini..
  6. Bir zamanlar Türkiye... "Deprem..
  7. Barcelona'da terör saldırısı
  8. HDP'li vekil kendini kayalara zincirledi
  9. Mertçe itiraf et! Erdoğan’ın “ölüm..
  10. Tansiyon bir anda yükseldi, herkes..
  11. 'Uluslararası hukuk her yönüyle..
  12. Hacı adaylarına PTT'den kargo kolaylığı
  13. Trump yönetimi haddini aştı: Ayasofya..
  14. Çaldıkları aracı polise satmaya..
  15. Türkiye'den Merkel'e cevap!
  16. Teröristlerce kazılan tünel bulundu!..
  17. Elazığ'da uyuşturucu operasyonu
  18. Rus GAZ Grubu Sakarya'da üretime başladı
  19. Dünya devine Donald Trump darbesi
  20. Mesut Barzani'ye bayrak' darbesi
13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
13 yaşındaki kızına tecavüz eden alçağı öldüren babaya büyük destek! #Tecavüzcüyeİdam
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
PKK'dan CHP çağrısı!
PKK'dan CHP çağrısı!
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü
Operasyon halindeki askerlerin üzerine yıldırım düştü