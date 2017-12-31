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Milli füze çalışmalarında yeni gelişme! Artık o da yerli olacak...

ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yapıldı.

31 Aralık 2017 Pazar 15:49
Milli füze çalışmalarında yeni gelişme! Artık o da yerli olacak...

ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile güdüm kiti, komando modernizasyonu elektro optik sistemleri tedariki; ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.


ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile güdüm kiti, komando modernizasyonu elektro optik sistemleri tedariki; ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.

Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da çeşitli projelere ilişkin sözleşmeler imzaladı.

ASELSAN yurt dışı müşterilerinden ise hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesi, haberleşme sistemleri ve elektro optik sistemleri tedarikine yönelik siparişler aldı.

 

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 15:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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