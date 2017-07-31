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Milli futbolcunun ayağı kırıldı

Sparta Prag'da forma giyen milli futbolcu Semih Kaya'nın, Bohemians maçında ayak tarak kemiğinin kırıldığı bildirildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:52
Milli futbolcunun ayağı kırıldı

Çekya Ligi'nin ilk haftasında oynanan Sparta Prag - Bohemians 1905 mücadelesi 1-1'lik skorla sona ererken, ev sahibi ekipte forma giyen milli futbolcumuz Semih Kaya'dan gelen haber can sıktı.

Fanatik'in haberine göre, karşılaşmaya ilk 11'de başlayan tecrebeli stoper, yaşadığı sakatlık sonrasında 45. dakikada sahayı terk etmek zorunda kaldı. Yapılan incelemelerde oyuncunun ayak tarak kemiğinde kırık olduğu ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Çekya ekibine bu sezon başında 2 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olan Semih Kaya, 2 resmi karşılaşmaya ilk 11'de başlamış ve 135 dakika sahada kalmıştı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:52
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