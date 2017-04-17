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Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı

Metz'de forma giyen milli futbolcumuz Mevlüt Erdinç, seçim sonucunun açıklanmasının ardından Instagram adresinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı.

Milli futbolcudan 'Başkan' paylaşımı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 08:08

Fransa'da forma giyen gurbetçi futbolcu Mevlüt Erdinç tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği referandum sonuçlarının ardından Instagram adresinden anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu seçim sonuçları açıklandıktan kısa bir süre sonra sosyal medya hesabından; 'Futbolcu olmadan önce normal bir insanım. Tarafım var, fikrim var özgürüm' yazılı bir paylaşım yaptı.

 
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