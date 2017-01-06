Milli futbolcu Wolfsburg'a transfer oldu

Milli futbolcu Yunus Mallı, Mainz 05'tenMilli futbolcu Yunus Mallı, Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer oldu. 24 yaşındaki genç futbolcu yeni takımı ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı.Wolfsburg'a transfer oldu.

Milli futbolcu Wolfsburg'a transfer oldu
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:32
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Milli futbolcu Yunus Mallı, Mainz 05'ten Wolfsburg'a transfer oldu. 24 yaşındaki genç futbolcu yeni takımı ile 2021 yılına kadar sözleşme imzaladı. Türk futbolcunun transferi hakkında 2 kulüp de açıklama yapmazken Bild gazetesi Wolfsburg'un Mainz 05'e 12.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Bu sezon 16 maçta forma giyen Mallı, 6 gol 6 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rouven Schroeder teşekkürlerini iletti

Mainz Sportif Direktörü Rouven Schroeder,Yunus Mallı'nın takıma kattıkları için teşekkür ettiğini ve genç oyunculara örnek olmasından dolayı harika bir idol olduğunu söyledi. Wolfsburg sportif direktörü Olaf Rebbe, Mallı gibi bir futbolcuyu aldıkları için çok mutlu olduklarını ifade etti. 2011 yılından beri Mainz 05 forması giyen milli futbolcu 146 maça çıkarak 32 gol kaydetti.

 
EtiketlerRouven SchroederYunus MallıMainz 05Wolfsburg
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