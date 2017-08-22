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Milli futbolcu FETÖ'den gözaltına alındı!

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

22 Ağustos 2017 Salı 10:37
Milli futbolcu FETÖ'den gözaltına alındı!

Sabah'ın haberine göre hakkında soruşturma başlatılan Ömer Çatkıç’ın ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski milli kaleci Ömer Çatkıç gözaltına alındı.

Ömer Çatkıç hakkında bir itirafçının beyanları üzerine yapılan incelemede örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü'nün talimatı üzerine sabah saatlerinde adresinde gözaltı işlemi yapılan 43 yaşındaki Çatkıç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Ünlü kalecinin evinde arama yapıldı.

Sorguya alınan Çatkıç'ın 2008 – 2012 yılları arasında son olarak Antalyaspor'da forma giydiği biliniyor. Şu anda bir televizyon kanalında yorumculuk yapan Ömer Çatkıç'ın Bursaspor ile ilgisi olmamasına rağmen kulübün 2010 yılındaki şampiyonluk kutlama anında fotoğraf karesine girmesi dikkat çekmişti

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 10:37
  1. MİLLİ TAKIM
  2. Ömer Çatkıç
  • Kara muratKara murat1 sa önce
    Demek darbeyi bu yapmis. Halla halla. Silahliymis demek. Vay be. Bizde ne adalet varmis.
  • tttt1 sa önce
    şerefsiz gs tribünlerine hareket yapıyodu 
  • Fetö SiporFetö Sipor2 sa önce
    Soyisme bak anla işte...
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