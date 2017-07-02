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Milli futbolcu dünya devine imzayı attı…

Bayern Leverkusen'da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A takımlarından Milan'a transfer oldu. Çalhanoğlu, Ümit Davala'dan sonra Milan'da forma giyen ikinci Türk futbolcu olacak.

02 Temmuz 2017 Pazar 17:17
Milli futbolcu dünya devine imzayı attı…

Bayern Leverkusen’da forma giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, İtalya Serie A takımlarından Milan’a transfer oldu. Çalhanoğlu, Ümit Davala’dan sonra Milan’da forma giyen ikinci Türk futbolcu olacak.

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’de geçirdiği 3 sezonda çıktığı 115 maçta 28 gol, 22 asistlik performans sergileyen Hakan Çalhanoğlu, İtalya Seris A’nın köklü kulüplerinden Milan’a transfer oldu. FIFA tarafından geçen yıl ocak ayında, Trabzonspor’a karşı 2011’de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle 4 ay futboldan men cezası alan Çalhanoğlu’nun cezası da bu ayın başında sona ermişti.

İtalyan kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli oyuncuya başarı dileklerinde bulundu. Hakan Çalhanoğlu, Ümit Davala’dan sonra Milan’da forma giyen ikinci Türk futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha öncede Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 2001 yılında Milan’ı çalıştırmıştı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 17:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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