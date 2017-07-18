Milli futbolcu Çin'e alınmadı

A Milli Takım oyuncusu Ömer Toprak, Dortmund'un sezon öncesi hazırlık kampı için gittiği Çin'de vize şokuyla karşılaştı.

Bild Gazetesi'nin haberine göre, Ömer Toprak "vize problemi" nedeniyle Çin'e alınmadı ve Almanya'ya geri dönerek çalışmalarını sürdürdü.

Dortmund'un diğer Türk oyuncuları Nuri Şahin ve Emre Mor'un Danimarka ve Almanya pasaportları olduğundan bir sorun yaşanmadığı, Ömer Toprak'ın ise Türk pasaportunda yaşanan sorun nedeniyle ülkeye giremediği kaydedildi.