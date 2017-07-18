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Milli futbolcu Çin'e alınmadı

Borussia Dortmund'un yeni transferi Ömer Toprak, takımının Çin kampı için gittiği ülkeye vize problemi nedeniyle giremeyerek Almanya'ya geri döndü.

18 Temmuz 2017 Salı 21:26
Milli futbolcu Çin'e alınmadı

A Milli Takım oyuncusu Ömer Toprak, Dortmund'un sezon öncesi hazırlık kampı için gittiği Çin'de vize şokuyla karşılaştı.

Bild Gazetesi'nin haberine göre, Ömer Toprak "vize problemi" nedeniyle Çin'e alınmadı ve Almanya'ya geri dönerek çalışmalarını sürdürdü.

Dortmund'un diğer Türk oyuncuları Nuri Şahin ve Emre Mor'un Danimarka ve Almanya pasaportları olduğundan bir sorun yaşanmadığı, Ömer Toprak'ın ise Türk pasaportunda yaşanan sorun nedeniyle ülkeye giremediği kaydedildi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2017 Salı 21:26
  1. Borussia Dortmund
  2. Ömer Toprak
  3. Çin
  4. almanya
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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