Milli Eğitim Bakanlığı o okulların sözleşmesini güncelledi

Yeni maddeler eklenen sözleşmeyle veliler, takviye kursu, kırtasiye, kıyafet ve servis için ne kadar ödeyeceğini ayrı ayrı görebilecek. Bütün harcamalar okula kayıtta belli olacağı için öğrencinin kaydı yapıldıktan sonra velinin kıyafet, kitap parası gibi sürpriz giderlerle karşılaşması önlenecek.

Çocuğunu özel okula gönderen velilerle kurumlar arasında imzalanan ‘Öğrenci Kayıt Sözleşmesi’ güncellendi. MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanan sözleşmede yeni maddeler olduğu görüldü. Buna göre, sözleşmeye anne-baba bilgilerinin yanı sıra ‘öğrencinin vasi bilgileri’ bölümü eklendi.

Yeni metinde okulun neye ne kadar ücret aldığı ayrıntılı bir şekilde açıklanacak. Veli; takviye kursu, kitap-kırtasiye, kıyafet, servis, etüt için ne kadar ücret ödeyeceğini ayrı ayrı görmüş olacak. Bakanlık da hangi okulun neye ne kadar ücret istediğini denetleyebilecek. Okul ücretine yapılan indirimin nedenleri de ayrıntılı bir şekilde sözleşmede okunabilecek.