Milli Eğitim Bakanı Yılmaz liseye girişte yeni sistemi bugün açıklayacak
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, bugün TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalarda bulunacak.05 Kasım 2017 Pazar 09:07
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin kaldırılmasının ardından, liselere geçişteki yeni sistemi bugün Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açıklayacak.
Bakan Yılmaz, bugün saat 12.00'de başlayacak Anadolu Ajansı Editör Masası toplantısında, editör ve muhabirlerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacak.
Eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak Yılmaz, TEOG'un ardından liselere geçişteki yeni sistem hakkında açıklamalar yapacak.