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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Adilcevaz’da

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bitlis’in Adilcevaz ilçesini ziyaret etti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:38
Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Adilcevaz’da

İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısına katılmak üzere Bitlis’in Ahlat ilçesine gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz,Belediye Başkanı Necati Gürsoy’un davetlisi olarak Adilcevaz ilçesine de bir ziyaret gerçekleştirdi. Beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bitlis İl Başkanı Nesrullah Tanglay ile ilçeye gelen Bakan Yılmaz; Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Aydınlar Belde Belediye Başkanı Arif Tusun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, AK Parti ilçe teşkilatı ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Bakan Yılmaz, Adilcevaz’ın tarihi ve doğasıyla çok güzel bir ilçe olduğunu ifade ederek, Bakanlık olarak gereken desteği vereceklerini söyledi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy ise, Adilcevaz’ın bölgenin en huzurlu yerlerinden biri olduğunu belirterek, “İlçemiz tarihi yapıların ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarıma ve hayvancılığa dayalı bir ekonomisi var. Tarım alanında ilçemizde dünyaca ünlü Adilcevaz cevizi yetiştirilmektedir. Bu güzel ilçemizin hak ettiği yerlere gelebilmesi için belli başlı sorunlarımıza rağmen var gücümüzle çalışıyoruz. Aynı zamanda ilçemizde eğitimin en üst seviyelere çıkması için çaba gösteriyoruz. İnşallah sizlerin desteğiyle bu güzel ilçemizi hak ettiği yere getireceğiz” dedi.

Adilcevazlı emekli öğretmen Mustafa Yılmaz ise, Adilcevaz’ın eğitim alanında daha üst seviyelerde yer alması için Bakan İsmet Yılmaz’dan ilçeye fen lisesi yapılması talebinde bulundu. Bakan Yılmaz ise, uygun bulunması halinde ilçeye fen lisesi yapacaklarını söyledi.

Belediye Başkanı Necati Gürsoy tarafından Bakan Yılmaz’a Adilcevaz bastonu, ceviz, bal, ceviz reçeli, kayısı kurusu, dut reçeli ve tablo hediye edildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:38
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