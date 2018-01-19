Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan yarıyıl mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, karnenin tek başına  başarı göstergesi olmadığını belirterek, "Öğrencilerimizin davranış, tutum,  şahsiyet ve zekalarının bir göstergesi olmayan karneler sadece dönem boyunca  derslerde gösterdikleri başarının neticesidir." ifadesini kullandı.

19 Ocak 2018 Cuma 10:28

Yılmaz, yarıyıl tatili dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2017-2018  eğitim öğretim yılı birinci döneminin tamamlanmasıyla yarıyıl tatiline giren ve  karne alma sevinci yaşayan tüm öğrencilerin karne heyecanını paylaştığını,  öğrenci ve öğretmenlere de iyi tatiller dilediğini belirtti.

Sürekli gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç  olan eğitimin, insanı değerli kıldığını ve toplumu yücelttiğini ifade eden  Yılmaz, Bakanlıkça bireyin temel hakkı olan eğitimden en üst seviyede  faydalanması için eğitimin her kademesinde daha iyiye ulaşmayı hedeflediklerini  kaydetti.

Yılmaz, her bir öğrencinin ayrı bir değer olduğunu vurgulayarak,  "Büyük bir özveriyle yetiştirilen öğrencilerimizi geleceğimizin teminatı olarak  görüyor, yarınlarımızı emanet edeceğimiz nesillerimizi en iyi şekilde yetiştirmek  için çalışıyoruz. Evlatlarımızın derslerinde başarılı bir öğrenci olabilmeleri  kadar iyi insan olabilmeleri, evrensel değerlere açık, milli ve manevi değerleri  benimsemiş bireyler olarak yetişmelerini de son derece önemsiyoruz."  değerlendirmesinde bulundu.

''KARNA TEK BAŞINA BAŞARI GÖSTERGESİ DEĞİLDİR''

Yılmaz, okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin  etkili ve verimli olabilmesinin; öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş  birliği içerisinde olmasına bağlı olduğunu belirtti.

İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının  artırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişiminin önemine işaret eden Bakan  Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sizlerin, öğrencilerimizin eğitimlerine gösterdiğiniz ilgi, onlarla  birlikte geçireceğiniz zaman, onlara göstereceğiniz anlayış, vereceğiniz sevgi ve  her daim yanlarında olduğunuzu hissettirmeniz çocuklarımızın başarılarını  artıracak ve yarınlara emin adımlarla yürümelerinde etkin rol  oynayacaktır. Çocuklarımızın başarılarını sadece karne notlarından ibaret  görmemeliyiz.

Unutmamalıyız ki karne, tek başına başarı göstergesi değildir.  Öğrencilerimizin davranış, tutum, şahsiyet ve zekalarının bir göstergesi olmayan  karneler sadece dönem boyunca derslerde gösterdikleri başarının neticesidir."

''KİTAP OKUMANIZI ÖNERİYORUM''

Yılmaz, öğretmenlerin büyük bir azimle gayret göstererek nesilleri  yetiştirmek adına özveriyle yürüttüğü tüm çalışmaları yürekten desteklediğini  belirtti.

Daha güçlü ve daha müreffeh bir ülke için, ülkeyi muasır medeniyetler  seviyesinin üstüne çıkarmak için, nesilleri fikri, vicdanı ve irfanı hür olarak  yetiştirmek için çıkılan eğitim öğretim yolunda hep birlikte çalışılacağını  vurgulayan Yılmaz, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili öğrencilerimiz bu ülkenin yarınları sizlersiniz. İnanıyorum  ki sizler, milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihine, milletine ve devletine  sahip çıkan gençler olarak yetişeceksiniz. Mukaddesatımızı ve bizi biz yapan  değerlerimizi sizler koruyacak, ülkemizi güçlü yarınlara sizler taşıyacaksınız.

Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daima yenileyen bireyler  olarak yetişmeniz,geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemenizi ve başarmanızı  sağlayacaktır. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Başarı isteğin, azmin ve gayretin   neticesidir.

Tatilde dinlenmenizi, bulunduğunuz şehirlerdeki tarihi mekanları,  müzeleri, kütüphaneleri gezmenizi, aileniz ve sevdiklerinizle birlikte zaman  geçirmenizi, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere  katılmanızı ve kitap okumanızı öneriyorum. Kitap okumak size yol gösterecek, iç  dünyanızı zenginleştirecek ve yarınlara umutla bakmanızı sağlayacaktır."

  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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