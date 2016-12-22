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"Milli de olsa piyango bir kumardır"

Milli piyango ve benzeri kumar çeşitlerinin haram olduğunu söyleyen ilahiyatçılar, piyangonun 'milli' ifadesi taşıması kumar olma özeliğini ortadan kaldırmadığını söylediler.

"Milli de olsa piyango bir kumardır"
Eklenme: 22 Aralık 2016, 00:09
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Piyango ve benzeri kumar çeşitlerinin haram olduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Olgun, piyangonun 'milli' ifadesi taşıması onun kumar olma özeliğini ortadan kaldırmadığını, inananların kesinlikle uzak durması gerektiğini belirtti.

Özelikle yılbaşında gündeme daha fazla gelen 'milli piyango'nun kumar olduğunu söyleyen Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Olgun, "Milli de olsa gayri milli de olsa piyango bir kumardır ve inanan insanların kesinlikle uzak durması gerektiğini ifade etti.

'Milli Piyango' ve benzeri kumar çeşitlerini değerlendiren Olgun, kumarın karşılığı Kur’an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde 'şeytanın pis işleri' olarak anıldığını söyledi.

Olgun, "Milli Piyango, her ne kadar yılbaşından yılbaşına gündeme getirilen bir konuymuş gibi görünse de, esasen yıl boyu medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla sürekli tekrarlanan ve uygulanan bir çekiliş oyunudur. Yılbaşında özelikle vermiş olduğu ikramiyenin büyüklüğü sebebiyle halkın daha çok dikkatini çekmektedir. Bu konuda da yoğun olarak reklam yapıldığı için yılbaşında gündeme daha fazla gelmektedir. Yılbaşında özelikle belli kesimler tarafından bir cazibe merkezi olarak insanların karşısına çıktığını görüyoruz." dedi.  

"Dinimiz, piyangoyu kesinlikle kumar olarak değerlendirmektedir"

Kumarın şeytanın birer piş işi olduğunu ve uzak durulması gerektiğini ifade eden Olgun, "Piyango ve adı ne olursa olsun, esasen karşılığı belli olmayan ve başkalarının parasıyla oluşturulan bir havuza el koymak anlamında dinimiz, bu tür uygulamaları kesinlikle kumar olarak değerlendirmektedir. Kumarın karşılığı yine Kur’an-ı Kerim'de ilgili ayetlerde 'şeytanın pis işleri' olarak anılır. Putların önünde kesilen kurbanlar, faal okları, içki ve kumarı Cenabı Hak hepsini birlikte alıyor. Bunların hepsi, 'şeytanın kirli işleri, pis işleri' olduğunu ifade ediyor." diye konuştu.

Piyango günümüzde kullanılan yönüyle esasen Osmanlının son döneminde batılı ülkelerin elçilerinin İstanbul’da başlattıkları bir uygulama olduğunu söyleyen Olgun, "İstanbul’daki Gayri Müslim cemaatlerden Ermeni kilisesi kendi adına bir piyango düzenlemiştir. Ülkemize meselenin girişi daha çok batılı büyükelçiler ve Gayri Müslim cemaatlerin uygulamaları olarak girmiştir. Dönemin Osmanlı padişahları, bunlarla mücadele etmeye kalkmış ama ne yazık ki, yıkılış dönemi olduğu için çokta başarılı olduklarını söyleyemeyiz." diye konuştu.

"Batılılaşma sürecinin uygulaması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz"

Piyangonun ülkemize girmesi tamamen batılılaşma sürecinin bir uygulaması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz." Olgun konuşmasını şöyle sürdürdü: "Meseleyi Cumhuriyet dönemine indirgediğimizde, Batılılaşma politikaları sonucunda piyango Tayyare Cemiyeti adına ve yararına düzenlenmiş. Yine hava araçları gibi bir takım günümüzde uçak sanayinin güçlendirmesi adına, eşya piyangoları gibi bir takım çekilişler düzenlenmiş ve bu zaman içinde 'Milli Piyango’ adıyla bir devletin resmi kuruluşu haline gelmiştir. Dolaysıyla süreç anlaşıldığı kadarıyla tamamen batılılaşma sürecinin bir uygulaması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz."

"Milli ifadesi taşıması onun kumar olma özeliğini ortadan kaldırmıyor"

Olgun, "'Milli' olmasının sebebi, devlet eliyle resmi olarak işletilen bir kurum olması hasebiyledir. Ama bakın burası çok önemli, onun ‘milli’ olması ya da önünde ‘milli’ ifadesini taşıması onun kumar olma özeliğini ortadan kaldırmıyor. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz, milli de olsa gayri milli de olsa piyango bir kumardır ve inanan insanların kesinlikle uzak durması gereken ‘şeytanın pis işleri’ olarak karşımıza çıkıyor." diye belirtti.  

"Kumar insanların küçük bir para ortaya koyup, büyük kazançlar pesinde olmasıdır"

"Kumar yapısı itibarıyla insanların küçük bir para ortaya koyup büyük kazançlar pesinde olmasıdır." diyen Olgun, daha sonra şunları kaydetti:

"Buna kulağa hoş gelen tabiriyle ‘ikramiye’ diyorlar. Aslında ikramiye tabiri çok doğru bir tabir değildir. Bir lütuf, bir rahmet gelmiş gibi algılanıyor. İkramiye olarak nitelenmesi yanlıştır. Haksız yoldan elde edilmiş haram bir paradır. Hâlbuki dinimizde içinde yetiştiğimiz öf ve adetler, elinizin emeği ile anlımızın teri ile çalışılmasını, azda olsa helal ile çoluk çocuğumuza rızık temin etmemizi, eşimize dostumuza helalinden, temizinden yememizi ve yedirmemizi hem Cenabı Hak emrediyor. Dolayısıyla hak edilmeden, emek verilemeden bir kazancın peşinde olmak dinen haram olduğu gibi ahlaken de çok ciddi bir sorunu doğuruyor."

"Piyango benzeri kumar çeşitleri, gayri meşru kazanç yollarına yöneltilmektedir"

'Milli Piyango' gibi kumar oyunlarından uzak durulması gerektiğini vurgulayan Olgun, "Piyangonun bu kadar aleni olması, hem dini hem de ahlaki açıdan toplumumuzu dejenerasyon uygulayacak bir uygulamadır. Kaldı ki işsiz gençlerimiz var, herhangi bir mesleğe sahip olmayan fakru zaruret içinde olan insanlarımız çare olarak; Piyango başta olmak üzere, bir takım kumar olan, at yarışları, toto, loto gibi gayri meşru kazanç yollarına yöneltilmektedir. Bu hem dinen sorunludur hem de ahlaken çok ciddi bir sorundur. Kökü batılılaşma ile ortaya çıkıp, günümüz Türkiye’sinde resmi bir kurum olarak ortaya konulan, Milli Piyango gibi pek çok kumar unsurundan uzak durulması gereken ‘şeytanın pis işleri’ olduğunu bilinci içerisinde olalım." şeklinde konuştu. 

iLKHA  

 

 
EtiketlerBingöl Üniversitesi Rektör YardımcısıMİLLİ PİYANGOProf. Dr. Hakan Olgun
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