Milli dartçı bir ilke imza attı

Milli dartçı Ümit Uygunsözlü, 2017 Büyük Britanya Dart Organizasyonu'nda (BDO) Doğu Avrupa sıralamasında zirveye çıkarak bir ilke imza attı.



Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1986 doğumlu Ümit'in ulusal ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği puanlar sonunda 2017 BDO Doğu Avrupa sıralamasında birinci sıraya yerleştiği ve bunu başaran ilk Türk sporcu olduğu belirtildi.

Açıklamada, milli dartçının, BDO sıralamasında en iyi 32 sporcunun davet edildiği ve 26-29 Mayıs'ta Galler'in başkenti Cardiff'te düzenlenecek BDO Dünya Turu'nda yer alma davetiyesi aldığı açıklandı.

Uygunsözlü, yıl sonuna kadar toplayacağı puanlarla, BDO Doğu Avrupa liderliğini korumayı ve 2018 yılında düzenlenecek BDO'nun bir numaralı dart organizasyonu Lakeside'daki yerini almayı planlıyor.

Kaynak: AA