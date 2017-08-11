Milli Bisikletçi Ahmet Örtem sporseverlerle buluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cumhuriyet Parkı Konferans salonunda Kocaeli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü’nün düzenlediği söyleşiye Türkiye’yi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil eden sporcuların başında gelen Torku Şekerspor bünyesinde başarıdan başarıya koşan Ahmet Örten katıldı. Söyleşiye KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz ve yönetiminin yanısıra bisiklet sporuna gönül verenler de katıldı. Programdan önce söyleşiye gelenlere ikramda bulunan KOBİDOS yönetimi daha sonrasında herkesi söyleşinin gerçekleşeceği salona davet etti.

Torku Şekerspor’un başarılı sporcusu Örtem şuan ki konumuna çok büyük zorluklarla geldiğini ifade ederek, “2007 yılında bisiklet sporuyla tanıştım. Bu bana çok büyük bir heyecan vermişti. Sonra antrenmanlara devam ediyorduk. Bir keresinde kaza geçirmiştim. İlk kazamdı. Her yerim yara bere içinde olmuştu. Tabi annem o zaman kaza yaptığım için korkmuştu, sana bir şey olursa nasıl bakarız diyerek gitmeme izin vermemişti. Bu yüzden bir dönem ara verdim spora ve dürümcüde çalışmaya başladım. Daha sonrasında içimde hep bisiklet tutkusu vardı. Ve annemden gizli olarak yaklaşık 6 ay antrenmanlara gitmeye devam ettim. Artık ilk yarışlara gitmem gerekiyordu ve bunu anneme açıklamamın zaman gelmişti. Anneme söylediğimde ’iyi oğlum sen kendi kararını almışsın’ dedi. Böylece bisiklet sporuna başlamış oldum” ifadelerini kulladı.

Başarı sırrının antrenörlerinin dediklerinin fazlasını yapmasına bağlayan Örtem, “ Antrenörlerim hazırladıkları programlarımda bir yapmam gerektiğini söylüyorsa ben daha fazlasını yapmaya çalışıyordum. Bu sayede ilk senemde 12 tane madalya kazandım ve bunların çoğu birincilikti. Ve ilk kazandığım madalyayı da Konya’da kazandım. Bu beni ayrıca mutlu etmişti” dedi.

Konuşmasına Torku Şekerspor’a gitmesiyle devam eden Örtem, “ Torku Şekerspor’a gittiğimde kulüpteki en küçük sporcu bendim. Bana en yakın yaşla aramda 5 yaş vardı. Onlarla antreman yapmam bana çok büyük avantaj sağladı. Çünkü benden büyüklerle antnreman yapıp onların geçmiş olduğu kilometreyi onlarla birlikte geçiyorum. Ve ben bu avantajı değerlendirerek o yıl katıldığım ulusal ve uluslararası birçok yarışmada başarılı oldum” şeklinde konuştu.

Milli sporcu Örtem konuşmasının ardından bisiklet sporuna gönül verenlerin kendisi ve bisiklet sporuyla ilgili sorularını yanıtladı. KOBİDOS Başkanı Ali Osman Kanyılmaz ise, gençleri korumak için aralıksız çalıştıklarını belirterek dernek olarak yaptıkları faaliyetlere aralıksız devam edeceklerini açıkladı.