Milli ATM'miz 5 ülkede tercih ediliyor

Elektronet Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaptana: Türkiye'nin ilk milli ATM'sini yaptık. Yaygınlaştı ama Türkiye'de değil yurt dışında. 800'den fazla ATM'miz Birleşik Arap Emirlikleri, Malta, Mısır, İngiltere ve ABD'de kullanılıyor

Şu anda Dubai'de fotoğrafınızı çektikten sonra ehliyet ve kimlik veren, plakaların üzerindeki tarihleri basan, aynı zamanda oturma izni veren makinemiz faaliyette

(ETS projesi ile) Telefonunuza indirdiğiniz aplikasyon ile beraber İstanbul Kart gibi bir tane kart geliyor, bunu da kredi kartına bağlıyorsunuz. Bluetooth'unuzu açtığınız zaman her geçtiğiniz turnikede para düşüyor"