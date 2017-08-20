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Milli atlet yine göğsümüzü kabarttı!

Milli atlet Ramil Guliyev, İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League'in (Elmas Ligi) 12. ayağında 200 metrede birinci oldu.

20 Ağustos 2017 Pazar 18:43
Milli atlet yine göğsümüzü kabarttı!

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Ligi 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle birinci oldu.

İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenen Diamond League'in (Elmas Ligi) Birmingham ayağında 200 metrede piste çıkan Dünya Şampiyonu Milli atlet Guliyev, 20.17'lik derecesiyle bir kez daha zirvede yer aldı.

Ramil, Londra'da düzenlenen 2017 Dünya Şampiyonası 200 metre final yarışında da 20.09'lik dereceyle altın madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 18:43
  1. Ramil Guliyev
  2. elmas ligi
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