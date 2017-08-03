Milli atlet dünya şampiyonluğu için koşacak

Öğretmeninin yönlendirmesiyle tanıştığı atletizmde 12 yıldır milli forma altında ter döken Ercan Muslu, 4-13 Ağustos'ta Londra'da yapılacak 16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türk bayrağını birincilik kürsüsünde dalgalandırmayı arzu ediyor.



Dünya Şampiyonası'nda yarışacak 27 milli sporcudan biri olan Ercan Muslu, milli takımın gözde maraton koşucuları arasında yer alıyor.

2016 Rio Olimpiyatları'nda maratonu 51. sırada tamamlayan Muslu, Londra'da birinci olarak Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Ercan Muslu, 6 Ağustos'ta koşulacak maratonda birincilik elde edip, kürsüde Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşı'nı okutmak için sabırsızlanıyor.

Ercan Muslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gümüşhane'nin Kazantaş köyünde doğduğunu ve çocukluk döneminde hayvan bakıcılığıyla uğraşan ailesine yardım ettiğini söyledi.

Köyde yaşadıkları dönemde ailesine yardım için hayvan otlattığını anlatan Muslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnekleri otlatıyordum. Öğle sıcağından kaçan inekleri durdurmak için peşlerinden koşuyordum. Koşmayı seviyordum ve atletizme merakım vardı. Daha sonra Gümüşhane'de ortaokul dönemimde beden eğitimi öğretmenimiz koşu antrenmanlarına gelenlere yüksek not vereceğini söylemişti. Benim atletizme başlama hikayem bu şekilde doğdu. Beden eğitimi dersinden geçmek için atletizme başladım. 16 yıldır da atletizmle uğraşıyorum."

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsrafil Arslan da Ercan Muslu'nun Gümüşhane'nin yetiştirmiş olduğu 4 olimpiyat sporcusundan biri olduğuna işaret etti.



="">Muslu'nun milli takım için vazgeçilmezler arasında yer almasının kendileri açısından gurur verici olduğunu kaydeden Arslan,

="">"Kendisinden ikincilik ya da üçüncülük beklemiyorum. Tecrübesini konuşturacak, İstiklal Marşımızı ve ay-yıldızlı bayrağımızı gönderde dalgalandıracaktır. Kendisine güveniyor ve inanıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA