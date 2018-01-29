Milletvekillerinden Arakanlı Müslümanlarınyaşadığı kamplara ziyaret

6 kişiden oluşan Ak Parti Milletvekilleri Serap Yaşar, Tülay Kaynarca, Hasan Karal, Mahmut Kaçar, Mehmet İlker Çitil, Mustafa Şükrü Nazlı, İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bangladeş ziyareti kapsamında İHH’nınbölgedeki yetimhanelerini ziyaret ederek yetim çocuklarla bir araya geldiler. Milletvekilleri yetimhane ziyaretlerinin ardından Myanmar’da yaşanan zulümden kaçarak Bangladeş’e sığınan ArakanlıMüslümanların yaşadıkları kampları ziyaret ettiler.

Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı katliamdan kaçmayı başaran Arakanlılar, Bangladeş'e sığınarak hayata tutunmaya çalışıyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ise Arakan içlerine götürdüğü yardımların yanı sıra Bangladeş'e göç eden yüzbinlerce mülteciye de hayırseverlerin desteklerini ulaştırmaya krizin başladığı ilk günden beri devam ediyor.

704 bin Arakanlı’ya yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, 24 Ağustos'ta başlayan Arakan krizinden bugüne kadar son 5 ayda Myanmar içindeki Arakanlı Müslümanlar ile Bangladeş'e göç etmek zorunda kalantoplamda 704 binkişiye Türkiye’nin yardımlarını ulaştırmayıbaşardı.

Yetimhanelere ve yetim çocuklara ziyaret

Milletvekilleri, İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Dakka’da bulunan iki yetimhanesini ziyaret ederek yetim çocuklarla bir araya geldiler ve onlara çeşitli hediyeler verdiler. Sultan AbdulhamidHan Kardeşlik Yetimhanesi ve Babul Amman Yetimhanesi’ni gezen milletvekilleri yetimhaneler, yetim çocukların eğitimleri, yetim sponsorluk sistemi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Yetimhaneleri gezen milletvekilleri burada kalan çocuklarla hem sohbet etti hem de Türkiye’den yanlarında getirdikleri çeşitli hediyeleri yetim çocuklara kendi elleriyle hediye ettiler.

Büyükelçilik ziyareti

Yetimhane ziyaretlerinin ardından heyet, başkent Dakka’daki Türk Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, Büyükelçi Devrim Öztürk’ten Bangladeş’te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükelçilik tarafından verilen akşam yemeğinin ardından iseTİKA’nın bölgedeki ofisi ziyaret edildi.

Arakan kamplarını ziyaret

Milletvekillerinin içinde olduğu heyet, ziyaretlerinin ikinci gününde Cox’sBazar’agiderek burada bulunan Rohingya Müslümanlarının zor şartlarda yaşadığı kampları ziyaret ederek yaşadıkları drama yakından tanıklık ettiler. Ak Partili milletvekilleri ziyaretleri sırasında İHH insani Yardım Vakfı’nın bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde görerek aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle yardım malzemesi dağıtımları gerçekleştirdiler.

Kamplarda yaşayan insanların sorunlarını dinleyen milletvekilleri onlarla sohbet ederek Türkiye’den herkesin selamını getirdiklerini ve Türkiye olarak mazlumların devamlı yanlarında olacaklarını belirttiler. Ziyaret heyeti,bölgede İHH tarafından gerçekleştirilen gıda yardımı, hijyen yardımları, battaniye ve giysi yardımları gibi bazı yardımları yerinde görme imkanı imkanı buldular.

Milletvekillerine brifing

Ziyaret kapsamında milletvekilleri ve ziyaret heyetiİHH’nın bölgede açtığı koordinasyon merkezini ziyaret ederek burada Arakan krizi ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında İHH Yönetim Kurulu Üyesi Said Demir tarafından bilgilendirildi.

Brifingin ardından bölgede inşa edilen bambu evler, çocuk rehabilitasyon merkezleri, su kuyuları gibi çalışmalar milletvekilleri tarafından gezildi. Aynı zamanda yapılan bazı yardım çalışmaları yerinde görüntülendi.