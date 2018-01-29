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Milletvekilleri ve İHH'dan Arakanlılara ziyaret

AK Parti milletvekilleri ve İHH İnsani Yardım Vakfı yönetimi, Arakanlıların yaşadıkları kampları ve Bangladeş'teki yetimhaneleri ziyaret etti.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:51
Milletvekilleri ve İHH'dan Arakanlılara ziyaret

İHH İnsani Yardım Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Milletvekilleri Serap Yaşar, Tülay Kaynarca, Hasan Karal, Mahmut Kaçar, Mehmet İlker Çitil, Mustafa Şükrü Nazlı ile İHH Genel Sekreteri Yavuz Dede ve yönetim kurulu üyeleri, vakfın Dakka'da bulunan Sultan Abdulhamid Han Kardeşlik ve Babul Amman Yetimhanesi'ni gezdi.

Yetim çocukların eğitimi, yetim sponsorluk sistemi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan heyettekiler, yetim çocuklarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Heyet, yetimhane ziyaretinin ardından başkent Dakka'daki Türk Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, Büyükelçi Devrim Öztürk'ten Bangladeş'te yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükelçilik tarafından verilen akşam yemeğinin ardından ise TİKA'nın bölgedeki ofisi ziyaret edildi.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplara ziyaret

Milletvekillerinin içinde olduğu heyet, ziyaretlerinin ikinci gününde Cox's Bazar'a giderek burada bulunan Rohingya Müslümanlarının zor şartlarda yaşadığı kampları ziyaret ederek yaşadıkları drama yakından tanıklık ettiler.

Milletvekilleri ziyaretleri sırasında vakfın bölgede gerçekleştirdiği çalışmaları yerinde gördüler ve ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle yardım malzemesi dağıtımı yaptılar.

Kamplarda yaşayan insanların sorunlarını dinleyen milletvekilleri onlarla sohbet ederek, Türkiye'den herkesin selamını getirdiklerini ve Türkiye olarak mazlumların devamlı yanında olacaklarını belirttiler.

Heyet, bölgede İHH tarafından gerçekleştirilen gıda, hijyen, battaniye ve giysi yardımları gibi bazı yardımları yerinde görme imkanı da buldu.

Ziyaret kapsamında milletvekilleri, vakfın bölgede açtığı koordinasyon merkezini ziyaret ederek, burada Arakan krizi ve bölgede yapılan çalışmalar hakkında İHH Yönetim Kurulu Üyesi Said Demir tarafından bilgilendirildi.

Daha sonra milletvekilleri, bölgede inşa edilen bambu evleri, çocuk rehabilitasyon merkezleri, su kuyularını inceledi.

704 bin Arakanlıya yardım

Vakıf, 24 Ağustos'ta başlayan Arakan krizinden bugüne kadar son 5 ayda Myanmar içindeki Arakanlı Müslümanlar ile Bangladeş'e göç etmek zorunda kalan toplamda 704 bin kişiye Türkiye'nin yardımlarını ulaştırmayı başardı.

Vakıf, Arakan içlerine götürdüğü yardımların yanı sıra krizin başladığı ilk günden beri Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara uyguladığı katliamdan kaçmayı başararak Bangladeş'e göç eden yüz binlerce mülteciye de hayırseverlerin desteklerini iletmeye devam ediyor. 

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:51
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