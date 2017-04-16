Milletvekilleri oylarını kullandı

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Referandumu için Balıkesir milletvekilleri de oylarını kullanarak tercihlerini yaptı.

Milletvekilleri oylarını kullandı
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:23

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Tüm, Ahmet Akın ve Namık Havutça ikametlerinin yakınındaki okullarda oylarını kullanarak 45 günlük yorucu referandum maratonuna kişisel tercihlerini de yaparak son noktayı koydular. Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı oyunu mezun olduğu Ali Fahri İşeri Okulunda kullanırken, CHP Milletvekili Ahmet Akın Gönen’de bulunan Şehit Rahmi İlkokulunda, CHP Milletvekilleri Mehmet Tüm ve Namık Havutça’da oylarını Bandırma’daki okullarda kullandı. Vekillerin sandıklar kapandıktan sonra parti teşkilatlarından seçim sonuçlarını takip edecekleri öğrenildi.

 
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