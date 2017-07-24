Milletvekili Yüksel’den Basın Bayramı kutlaması

Gaziantep Milletvekili Yüksel, kutlama mesajında, FETÖ’nün 15 Temmuz’da Milli irade ve demokrasiyi ortadan kaldırmak için gerçekleştirdiği hain darbeye karşı basının gösterdiği duruşun takdire şayan olduğunu söyledi. Başta Gaziantep’te görev yapan basın mensupları olmak üzere, tüm yerel ve ulusal basının çalışanlarının 24 Temmuz basın bayramını kutlayan Yüksel, “Toplumun değerlerine, kişisel hak ve özgürlüklere karşı saygılı bir çerçeve içinde fedakarca bir görev üstlenen tüm basın mensuplarının bayramını kutluyorum” dedi.

15 Temmuz gecesi FETÖ tarafından yapılan darbe girişimine karşı basının ortaya koyduğu duruş ve halkı bilgilendirmede gösterdiği çabanın hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Yüksel, “O gece ülkemizi karanlığa götürmek isteyen hainlere karşı dik bir duruş sergileyen basının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha öğrenmiş olduk. Bu bağlamda ülkemizin birlik ve beraberliğine, demokrasiye ve milli iradeye karşı yapılan darbe girişiminde halkının yanında durarak onurlu bir duruş sergilemişlerdir” ifadelere yer verdi.

Türkiye’de yasama, yürütme ve yargı ile birlikte dördüncü kuvvet olan medyanın etik değerlere saygılı, hukuk kurallarına bağlı, kişisel ve özel hayat haklarına saygı çerçevesinde görev yapması büyük bir önem arz etmektedir diyen Yüksel, “Tüm farkındalıklarımızın yaşaması için son derece önemli ve zor bir görevi ifade eden basın kuruluşları ve basın mensupları, bizlerin toplumsal olaylara ve oluşturduğu sonuçlarına farklı pencerelerden bakmamızı sağlamaktadırlar.Medyabunun yanı sıra var olan sorunların çözümünde en etkin araçtır” diye konuştu.