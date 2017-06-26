Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Milletvekili Şimşek, Malazgirt’te halkın bayramını kutladı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt’te vatandaşların bayramını kutladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 16:00
Milletvekili Şimşek, Malazgirt’te halkın bayramını kutladı

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Başkanı Namık Ergün ve partililerle birlikte AK Parti Malazgirt İlçe Başkanlığına bayram ziyaretinde bulundu. İlçe Başkanı Kenan Deniz ve partililer tarafından karşılanan Şimşek, burada halkın ve partililerin bayramını tebrik etti. Her zaman Malazgirt halkının yanında olacağını ifade eden Şimşek, “Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 55 milyonluk alt yapı projemizin yapımına çok kısa zamanda başlanacak. Bunun yanında çok büyük bir panorama müzesi projemiz var. Kültür Bakanlığımız bu proje ile çok yakından ilgileniyor. Sizlerin yoğun ilgisi sayesinde daha çok büyük projelerin gelmesi için start verildi. Bunların hepsi sizlerin yakın ilgisi ve sıcak sevgisi ile oldu. Ben siz değerli Malazgirt halkına ve ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılacak olan devlet hastanesindeki yatak sayısının 50’den 75’e çıkarıldığını da sözlerine ekleyen Şimşek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Daha sonra beraberindekilerle öğretmen evinde İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, STK temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Şimşek, ardından Bulanık ilçesine geçti.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 16:00
  1. AK Parti
  2. Bulanık
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Muş
  5. Malazgirt
  6. Kültür Bakanlığı
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    1. Tarlabaşı'na büyük operasyon!
    2. Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!
    3. FETÖ'den Kandil'e burs
    4. Bayramda acı bilanço: 51 ölü, 284..
    5. Canlı yayın yaparken kaza yaptılar!
    6. El Bab'da bayram namazı! Zekai Paşa da..
    7. Saadet'in HDP ziyaretinde şaşırtan..
    8. Bakan Nabi Avcı'yı yıkan haber
    9. Diyarbakır ayağa kalkmıştı! Eşgali..
    10. Karadeniz’deki PKK’lı teröristler ve..
    11. Duvarda asılı tüfek düşünce boynundan..
    12. Kahreden gerçek ortaya çıktı
    13. Askeri araç devrildi: 1 şehit!
    14. Bolu'da Kılıçdaroğlu'na soğuk duş!
    15. CHP sapkın yürüyüşü üzerine aldı
    16. En fazla saldırı onlara! Aralarında..
    17. Tatilciler erken dönüyor
    18. Alman Polisi, Türk ailenin bayramını..
    19. Üst geçitten atlamaya çalışan kız işte..
    20. Bu insanlar rahatlık konusunda sınır..
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Geçen yıl imam bırakmamıştı bu yıl cemaat çıkmadı
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!
    FETÖ'nün papazlarını deşifre etti!