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Milletvekili Karal Ovit Tüneli’nin önemine vurgu yaptı

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Doğu Karadeniz Bölgesini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’ya bağlayacak olan Ovit Tüneli’nin önemine vurgu yaptı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
Milletvekili Karal Ovit Tüneli’nin önemine vurgu yaptı

AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, STK’lar ve gazetecilerle birlikte Ovit Tüneli ve Rize-Erzurum arasındaki yapımı süren yatırımlarda incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Erzurum’a giden Milletvekili Karal ve beraberindekiler Erzurum Belediye Başkanını Mehmet Sekmen’i de ziyaret ettiler. İncelemenin ardından açıklama yapan Milletvekili Karal, yalnızca Rize ve Erzurum’un değil GAP bağlantılı 17 vilayetin sevgi yolunun yapıldığını söyledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaretinde konuşan Milletvekili Karal, Anadolu insanının ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, “Karadeniz sıcaklığını Erzurum’da görmekten mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in kısa sürede Erzurum’da yaptığı güzel gelişmeleri yerinde gördük. Kış ağırlıklı mevsimin yaşandığı Erzurum hızla modernleşiyor. Gecekonduluğun sona erdirildiği Erzurum müthiş bir kentsel dönüşüm hamlesi yaşıyor. Sosyal tesislerin artması halkın yararlanacağı spor ve dinlenme amaçlı okuma salonlarının yapılması iktidarımız ekibinin başarılı ürünüdür. Hiçbir çalışma tesadüfi olmaz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:32
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