Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Salih Fırat mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve liderliği sayesinde vatandaşlarında hiç tereddüt etmeden en kısa zamanda FETÖ’cü hainlere karşı göğüslerini siper ettiğini hatırlattı. Fırat’ın mesajında, "Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan hain FETÖ terör örgütünün darbe girişimine karşı milletimiz tarafından verilen topyekun mücadelenin sonunda elde edilen demokrasi zaferinin yıldönümünü hainlere karşı gözünü kırpmadan canını veren aziz şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. 15 Temmuz 2016’da, ülke savunmasında kullanılması gereken silahlar üniformalı teröristler tarafından milletimize doğrultulmuş ve bu hain kalkışma tarihimizin en büyük ihanet hadiselerinden biri olarak unutulmamak üzere hafızalara kazınmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşu ve liderliği sayesinde vatandaşlarımız hiç tereddüt etmeden en kısa zamanda FETÖ’cü hainlere karşı göğüslerini siper etmişlerdir. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı çağrıyla birlikte meydanlara ve havalimanlarına akın eden halkımız, cesaretle hainlerin mermilerine aldırış etmeden tankların önüne yatarak, çok büyük bir tehlikeyi son anda bertaraf etmeyi başarmış ve tarihe geçecek yeni bir kahramanlık destanı yazmıştır. Ayrıca o gece bombaların hedefi olan TBMM, onurlu duruşuylamilletten aldığı yetkiyi asla hainlere teslim etmeyeceğini yeniden göstererek gazi unvanına yakışır bir tavır sergilemiştir. Unutulmamalıdır ki bu millet 15 Temmuz gecesi canını ortaya koyarak şehitlere ve gazilere çok şey borçludur. Onlar sayesinde ülkemizin birlik ve beraberliğini ortadan kaldırmanın mümkün olmadığını, bu milletin hiçbir ihanet şebekesi karşısında boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya ispatlamış olduk. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Adıyamanlı hemşerilerimin ve aziz milletimizin şehitleri anma, demokrasi ve milli birlik gününü en içten duygularımla kutluyorum" denildi.