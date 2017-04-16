Milletvekili Fakıbaba oyunu Birecik’te kullandı

Sabahın erken saatlerinde ilçeye giderek parti SKM çalışanlarını ziyaret eden Fakıbaba, daha sonra Birecik İlçe Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ve beraberindekilerle oylamanın yapıldığı okulları ziyaret etti. Gezi esnasında vatandaşlar ve görevlilerle sohbet eden Fakıbaba, oyunu Birecik Hatice-Sadık Fincan Ortaokulundaki 1087 nolu sandıkta kullandı. Görevlilerden seçimin huzur içinde geçmesi içingayret etmelerini istedi.

Oy kullanma işleminden sonra bir açıklama yapan Milletvekili Fakıbaba, “Birecikli hemşehrilerim gayet bilinçli, geleceğini tayin edecek yönetim şeklini hür iradesiyle belirlemek üzere oyunu kullanıyor. Birecik ilçemizde seçimler gayetsakin ve huzur içinde devam ediyor. Yeniden büyük Türkiye için bizde oyumuzu kullandık. Referandum sonucunun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.