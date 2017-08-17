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Milletvekili Eldemir Başkan Bakıcı ile birlikte Tekke Mahalle Camii’nde incelemelerde bulundu

Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, Bozüyük’te restorasyonu tamamlanan Tekke Mahalle Camii’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 22:38
Milletvekili Eldemir Başkan Bakıcı ile birlikte Tekke Mahalle Camii’nde incelemelerde bulundu

Bilecik AK Parti Milletvekili Halil Eldemir, beraberindeki Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu ve AK Parti İlçe Başkanı Mesut Çetin ile birlikte Tekke Mahalle’de bulunan Tekke Mahalle Camii’ni ziyaret etti. Restorasyonu tamamlanan camide incelemelerde bulunan Milletvekili Eldemir görevlilerden bilgi aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilçede yapılan en önemli yatırımlardan birisinin Tekke Mahalle Camii’nin restorasyonu olduğunu belirten milletvekili Eldemir “Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce yatırımları devam eden tarihi eserlerimizin onarım çalışmalarını yerinde inceledik. Tekke Mahallemizdeki onarımı tamamlanmak üzere olan camimizi de ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Bu camimiz nasip olursa çok kısa bir süre içerisinde tekrar ibadete açılacak. Şimdiden Bozüyüklülere hayırlı olsun” dedi.

Konu hakkında kısa bir açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’da “Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzce restorasyonu tamamlanan Tekke Mahalle Camii’mizin son durumunu inceledik. Bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir’e teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:38
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