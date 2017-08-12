Milletvekili Depboylu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir Aydın Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki Hüsniye Fatma Kolalı dün akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Öğlen namazının ardından Eskiyeni Cami’nde kılınan cenaze namazına Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, MHP’nin önceki dönem Aydın Milletvekili Ali Uzunırmak, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, Aydn Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, MHP’nin önceki dönem İl Başkanı Burak Pehlivan’ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı.

MHP Aydın Milletvekili Deniz Depboylu, caminin bahçesinde taziyeleri kabul etti. Hüsniye Fatma Kolalı kılınan cenaze namazının ardından Tellidede Mezarlığında toprağa verildi.