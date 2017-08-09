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Milletvekili Demir: Yüzde 50’nin üzerine çıkmamız gerek

Düzenlenen basın toplantısında konuşan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, yapılacak çalışmalarla yüzde 50’nin üzerine çıkabilmek için tüm Türkiye’yi kucaklayan bir parti olmaları gerektiğine dikkat çekti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
Milletvekili Demir: Yüzde 50’nin üzerine çıkmamız gerek

AK Parti Kırıkkale Milletvekilleri Ramazan Can ve Mehmet Demir, AK Parti Kırıkkale İl Binasında bir basın toplantısı düzenledi. Toplantı süresince milletvekilleri son iki senede Kırıkkale’de yapılan icraatlardan bahsetti ve yapılması planlananları anlattı.

Parti politikalarını anlatmak amacıyla hiçbir ayrımda bulunmayacağını ifade eden AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mehmet Demir, “PKK’lı olmayan DHKP/C’li olmayan FETÖ’cü olmayan hangi düşüncede olursa olsun AK Parti’ye kazandırmak için AK Parti’nin icraatlarını, politikalarını anlatmak için AK Parti’ye karşı bir kini varsa, bunu yumuşatmak için onun ayağına da giderim, evine de giderim, gideceğim, gitmeye de devam edeceğim. Bizim Türkiye’de yüzde 50’nin üzerine artık geçmemiz lazım, yüzde 49,9 olsa bu bize yetmiyor artık” şeklinde konuştu.

“Gölet çalışmaları Kırıkkale’de ivme kazandı”

Basın açıklaması sırasında Kırıkkale’deki yapılan imar çalışmalarından, ekonomik faaliyetlerden bahseden ve özellikle gölet çalışmalarındaki dikkat çeken artışa değinen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, “Hasandede Göleti’ni bitirdik, Cinali Göleti, Ceritliköyü Barajı, Sulakyurt Barajı, Akçakavak Barajı, Mahmutlar Şarklısı Göleti, şu an ihale çalışmaları devam göletlerimiz var. Bunun haricinde Hamzalı Barajı’nın sulama sistemleri var. Orada da ciddi şekilde çeltik ekimi söz konusu, Kırıkkale’de pirinç ekimi çok duyulmamış bir durumdur. O bölgede 5 bin ton kapasiteli çeltik üretimi söz konusu. Dolayısıyla Hamzalı sulama sistemleriyle beraber yine yeni bir sulama sistemi ile yaklaşık 170 bin dönümlük arazide bu arazinin 110 bin Kırıkkale’ye ait motorlu bir sistemle Kızılırmak’tan Delice ovasına su verecek bir proje üzerinde çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
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