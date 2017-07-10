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Milletvekili Deligöz, Palandöken Belediyesini ziyaret etti

AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, hizmete başlayan yeni Palandöken Belediyesi hizmet binasını gezdi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
Milletvekili Deligöz, Palandöken Belediyesini ziyaret etti

Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar ile birlikte hizmet binası ve Meclis salonunu gezen Milletvekili Deligöz, yeni hizmet binasının hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Milletvekili Deligöz, "Güzel bir hizmet binası inşallah Palandöken’e güzel hizmetlerin devamını sağlayacaktır. Gerek mimari yapısıyla gerek tüm hizmetlerin bir yerden yapılması imkanıyla Palandökenli vatandaşlarımız için hayırlı olacağına inanıyorum. Büyük emeklerle inşa edilen bu güzel hizmet binasını şehrimize kazandıran Belediye Başkanımız Orhan Bulutlar’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Palandöken ilçesine birçok yatırım yapıldığının ve tek tek hizmete açılacağını hatırlatan Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, “Palandöken Belediyesi olarak birçok hizmetin inşasına başladık. İnşallah en kısa sürede bu hizmet yatırımlarımız tek tek hizmete açılarak çağdaş modern ve cehresi değişmiş bir palandöken ilçesi olarak çıtamızı daha da üstlere taşıyacağız. Birinci kültür merkezimizi halkımızın hizmetin de Yıldızkent’e ikinci kültür merkezimizin inşası hızla devam ediyor en kısa sürede halkın hizmetin de olacak. İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü belediye olarak biz yapıyoruz birkaç ay sonra hizmete açılacak, yine Palandöken belediyesi olarak bölgemizin en büyük ve modern ilk ve tek Nikah Sarayı projesi tamamlandı inşaatına başlıyoruz, her mahalleye bir konuk evi projesin de yaklaşık 36 konuk evi ve taziye evi inşa ettik halkın hizmetine sunduk. Bu çalışmalarımız 2017 yılsonu ve 2018 yılı içerisin de tamamlanarak hizmete sunulacak” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 17:13
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