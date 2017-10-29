Milletin tepkisi Diyanet'i rahatsız etti
Diyanet İşleri Başkanlığı, teşkilatın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılmasının asla kabul edilemeyeceği açıklaması yaptı.29 Ekim 2017 Pazar 20:30
Diyanet İşleri Başkanlığından, hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelin açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığının görüldüğü belirtilerek, teşkilatın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılmasının asla kabul edilemeyeceği açıklaması yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Başkanlığın, İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek görevlerini yerine getirdiği" hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:
'ASLA KABUL EDİLEMEZ'
"Hakkında yürütülen idari soruşturma kapsamında, bir personelimizin soruşturmanın selameti açısından açığa alınması nedeniyle sosyal medyada ve birtakım basın yayın organlarında Başkanlığımıza yönelik hakarete ve tehdide varan yorumlar yapıldığı üzülerek müşahede edilmiştir. Bu soruşturma nedeniyle toplumda büyük bir saygınlığı bulunan ve milletimizin göz bebeği olan güzide teşkilatımızın haksız ve mesnetsiz eleştirilerle yıpratılması asla kabul edilemez."
İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
Daha fazla yorum göster (1/10)
ismail y.k7 dk önce yazıklar olsun, diyanet tv de çıkan sünnet düşmanı proflara göz yum, efendimizin sünnetini müdafaa eden hocaları açığa al yazık çok yazık. kadir ay14 dk önce Yazıklar olsun DENİZ GEZMİŞ15 dk önce Altaylı tasmalısından değil vatandaştan aferin al İbni Haldun18 dk önce Tüm kurumlarda bir düzen kural var .lakin maalesef Diyanet bir MUAMMA bulanik su gibidir. Reisten ricamiz biran önceliyakat ve ehil kişilrle buna el atmasi Mustsfa baylas18 dk önce İhsan hocadan rahatsız ılalarının sebebi ahmet hakan ve fatih altaylıyı memnun etmek içindir. Piyango haramdır diyen müftüyede soruşturma ey din ve ayet kurumu islam dinine hizmetten başka her şeyi yapıyorsun. Derin devletin son kalesi olduğunu yine belli ettin 28 şubatta 2bin 600 kuran kursunu bir gecede kapattın ismail19 dk önce Bazi mühim cemaatler Reise rey vermiyorlar sebebini soruyorum Reis ehlisünnet degil diyorlar ,böyle bir adami diyanetin basina tayin etmekle onlarin ekmegine yag sürdü, yanlistan dönmek fazilettir artik bu adam ,ilk icaraatiyla ilerde ne yapacagini gösterdi iki dakika orada tutulmamalidir Reise selam Sunni19 dk önce Hey diyanet içinizdeki hainleri ayıkla artık.yeter sünnî hocaların çektikleri ismail26 dk önce Ben bu adamin fikri yapisini ögrenmeden tipine bakip yaramaz birisi demistim iste buyurun sagolsun hic yaniltmadi beni.Hic ehlisünnet alimi tipi varmi adamda yok zaten ehlisünnette degil Bir Dadaş Gibi 27 dk önce Diyanet bizi akılsızmı sanır. Toplumu aydınlatıyormuş sen kendini aydınlat Ehli sünnet düşmanı....Dinden bi haber olan bizimi aydınlatacak........ Enver uyanık 31 dk önce Diyanet İşleri Başkanlığı kime hizmet vermektedir ilkdefa toplumun kanayan büyük bir yarasına parmak basan onurlu bir Şahsiyete böylemi teşekkür ediliyor.bu karaı veren kişi derhal vakit kaybetmeden, Özür dileyerek istifa etmelidir.