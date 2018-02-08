Milletin parasıyla teröristbaşı Fetullah Gülen'e ziyaret

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik Edirne'de yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 4 subay, harp okulu öğrencilerinin ve subay adaylarının kamu kaynakları kullanılarak götürüldükleri ABD gezisinde FETÖ elebaşını ziyaretlerini anlattı.

Edirne Cumhuriyet Savcısı Eşref Çağdaş Bal tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 subay, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, örgütün mahrem yapılanması hakkında bilgi verdi.

İtirafçı subaylar, FETÖ'nün kendilerine yakın olan harp okulu öğrencilerine ve subay adaylarına her türlü imkanı sağladığını, yurtdışı gezilerine özellikle bu kişileri dahil ettiğini anlattı.

Harp okulu tarafından kamu kaynakları kullanılarak organize edilen Amerika gezisine kendileriyle beraber örgüte yakın öğrencilerin ve subay adaylarının çağrıldığını aktaran subaylar, geziye çıkmadan önce kendilerine rehberlik edecek örgütün "abileriyle" tanıştırıldıklarını ifade etti.

Amerika'ya gittikten sonra FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i de gruplar halinde ziyarete gittiklerini ve bu ziyaretin kendi içlerinde dahi gizlilik içinde gerçekleştiğini anlatan subaylar, FETÖ'nün Pensilvanya'daki konutunda bir gece kaldıktan sonra elebaşının sohbetine katıldıklarını belirtti.

"ÇOK HAYIRLI VE GÜZEL BİR ŞEY YAŞAYACAKSINIZ"

İtirafçıların ifadelerinden yola çıkan savcı Bal tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY mensubu subay adaylarının devletin imkanları kullanılarak ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'i ziyaret ettikleri tespitine yer verildi.

Amerika gezisinin, "Çok hayırlı ve güzel bir şey yaşayacaksınız" şeklinde öğrencilere aktarıldığının vurgulandığı iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Subay adaylarına bu durumdan kimseye bahsetmemeleri konusunda yemin ettirildiği, ABD gezisine giden öğrencilerin burada örgüt mensupları ile buluşup, komutanlarından izin alarak gruplar halinde Pensilvanya'ya gittikleri belirlenmiştir. Fetullah Gülen'in kaldığı konutta bir gün kalan subay adayları, burada sohbete katıldıktan sonra tekrar resmi gezi programlarına dönmüşlerdir. Kamu kaynakları kullanan örgütün, yapıya mensup olan öğrencileri motive ederek bağımlılıklarını artırmayı amaçladığı tespit edilmiştir. Bugüne kadar etkin pişmanlık talebiyle beyanda bulunan dört subay, söz konusu bilgileri ve örgüt lideri Fetullah Gülen ile görüştüklerini ikrar ettiği öğrenilmiştir."